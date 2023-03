Prinz William tobt vor Wut: Jetzt veröffentlicht der Thronfolger DIESEN Brief

Der Haussegen bei den britischen Royals hängt schon lange schief. Die Fehde zwischen Prinz William und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry scheint immer größere Ausmaße anzunehmen und auch zwischen König Charles III. und seinem jüngsten Sohn gibt es Spannungen. Bei der Krönung des 74-Jährigen soll die ganze Familie wieder zusammenkommen, doch ob das wirklich gut geht?

Prinz William wirkt bereits Monate vor dem Event angespannt und hat sich nun sogar zu einer seltenen Maßnahme durchgerungen. In einer der größten Tageszeitungen Großbritanniens wird ein selbst geschriebener Brief des Thronfolgers veröffentlicht. Die Wut des 40-Jährigen ist geradezu spürbar.

Nach Rassismus-Eklat: Prinz William verurteilt „abscheuliches Verhalten“

Die Lage ist ernst und Prinz William will nicht länger stumm zusehen. Dieses Mal hat es ausnahmsweise nichts mit dem Streit zwischen ihm und Prinz Harry zu tun. Der Inhalt des Briefes bezieht sich auf eine weitaus wichtigere Angelegenheit, die über das Königshaus hinausgeht.

Nachdem bei einem Fußballspiel in Bradford mehrere Kinder rassistisch beleidigt worden sind, platzt Prinz William der Kragen. Als Präsident des englischen Fußballverbands „Football Association“ wendet er sich nun mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit. „Rassismus und Missbrauch haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Abscheuliches Verhalten dieser Art muss jetzt aufhören“, zitiert der „Mirror“ den Royal.

Der Gründer des Bradforder Fußballclubs soll den Verband bereits mehrfach kontaktiert haben. Über 60 Rassismus-Vorfälle habe er in den vergangenen zehn Jahren gezählt. Vom Fußballverband hat er jedoch nie eine Antwort erhalten. Aus lauter Verzweiflung schreibt er deshalb einen Brief an den Kensington Palast – mit Erfolg! Prinz William macht sich nun öffentlich gegen Rassismus und für den Jugendclub stark.

Weitere News:

Nach Prinz Williams Einschreiten hat sich der Verband vorgenommen, die Vorfälle zu untersuchen. „Wir möchten jeden, der Opfer oder Zeuge von Vorfällen geworden ist, dringend bitten, dies dem Fußballverband, seinem örtlichen Bezirksverband oder ‚Kick It Out‘ zu melden“, heißt es.