Macht Prinz Harry kurz vor London-Reise einen Rückzieher? „Viele Fragezeichen“

Die Sehnsucht nach der Heimat ist groß – Prinz Harry möchte mehr Zeit im Vereinigten Königreich mit seiner Familie verbringen. Doch ein Streit über seinen persönlichen Schutz steht dem im Weg, so berichten Experten. Die Beziehungen zwischen dem Herzog, seiner Frau Meghan Markle und dem britischen Königshaus sind bekanntlich angespannt. Ihre beiden Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, haben bislang nur wenig Zeit in Harrys Heimatland verbracht.

Prinz Harry bangt um seine Sicherheit

Der König soll Meghan und Harry eingeladen haben, den Sommer auf Schloss Balmoral zu verbringen, wie eine Quelle dem „Express“ mitteilte. Bei Harrys Besuchen in Großbritannien hänge jedoch alles von den Sicherheitsvorkehrungen ab. „Bevor er entscheidet, ob er zum Jahrestag der Invictus Games fährt, muss sein Sicherheitsteam sicherstellen, dass die St. Paul’s Cathedral angemessen geschützt ist und seine eigenen Sicherheitsanforderungen in London erfüllt werden“, erklärte der Insider weiter.

„Harry möchte mehr Zeit im Vereinigten Königreich mit seiner Familie verbringen, aber das ist undenkbar, solange die vielen Fragezeichen über seinem Sicherheitsdetail schweben“, fügte die Quelle hinzu. Die Diskussion um Harrys persönliche Sicherheit, insbesondere seit seinem Umzug in die USA, ist ein Dauerthema. Unterdessen traf Prinz William einen Schüler in Birmingham, der ihn zu einer Veranstaltung an seiner Schule eingeladen hatte…

William, der die Veranstaltung ohne seine Frau besuchte, wurde bei seiner Ankunft an der St. Michael’s School fotografiert, wie er Freddie Hadley die Hand schüttelt. Dieser Besuch war Prinz Williams zweiter öffentlicher Termin seit Bekanntwerden von Kates Krebsdiagnose im letzten Monat. Der 41-jährige besuchte letzte Woche auch ein Projekt für überschüssige Lebensmittel in Surrey.