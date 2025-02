Prinz Harry: Steht jetzt eine große Veränderung an? – „Es ist so weit, Harry!“

Seit ihrer Auswanderung in die USA im Jahr 2020 sind die Augen der Öffentlichkeit mehr als jemals zuvor auf Prinz Harry und Meghan Markle gerichtet. Das Ehepaar kehrte dem britischen Königshaus den Rücken zu, um ihrem Nachwuchs eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen.

+++ Weiterer Nachwuchs bei Prinz Harry? Er spricht offen wie nie über Kinderplanung +++

Öffentliche Events nimmt das Ehepaar jedoch auch nach ihrem großen Umzug liebend gerne wahr. So besuchten Harry und Meghan zuletzt die Invictus Games im kanadischen Vancouver. Doch besonders ein Detail fiel den Fans des 40-Jährigen sicherlich sofort ins Auge.

Prinz Harry leidet unter Haarausfall

Prinz Harry und sein Bruder Prinz William sehen sich auf den ersten Blick keineswegs ähnlich. Doch ein Problem scheint die Geschwister mit zunehmendem Alter immer mehr zu verbinden. Denn obwohl die Royals scheinbar wenig Kontakt zueinander haben, sehen die Köpfe der Prinzen immer ähnlicher aus.

Denn bereits seit Längerem haben sich die Haare von Prinz Williams Oberkopf verabschiedet. Der 42-Jährige hat eine Halbglatze und scheint sein Schicksal mittlerweile akzeptiert zu haben. Doch nun entdeckten Fans während Prinz Harrys jüngstem Auftritt ebenfalls kahle Stellen an seinem Oberkopf. Auch dem 40-Jährigen scheinen langsam die Haare auszugehen.

+++ Kate Middleton: Jetzt kommt der wahre Grund ans Licht +++

Der Starfriseur Sam McKnight kümmerte sich bereits um die Haare von Promis wie Naomi Campbell und Kate Moss. Auch der Haarpracht von Prinz Harry nahm er sich in dessen Kindheit an. Auf seinem Instagram-Account richtet der Meister der Haare nun ernste Worte an den Prinzen.

McKnight schreibt: „Es ist so weit, Harry! Es ist noch nicht alles verloren. Ein kurzer Haarschnitt beim Friseur (wie ihn dein großer Bruder vor Kurzem bekommen hat).“ Doch damit nicht genug, weiter heißt es: „In deinem Alter würde ich mich für eine Haartransplantation entscheiden.“ Dieser Eingriff soll dem Prinzen wieder zu seiner gewohnt vollen Haarpracht verhelfen.

Und es geht noch weiter, denn der Promi-Friseur scherzt abschließend: „Von einem Glatzkopf zum anderen: Lass es los. Mit Liebe, einem Augenzwinkern und einem Lächeln gesendet von deinem alten Friseur Sam.“ Ob Prinz Harry sich diese gut gemeinten Tipps zu Herzen nehmen wird, bleibt abzuwarten.