Weiterer Nachwuchs bei Prinz Harry? Er spricht offen wie nie über Kinderplanung

Gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle hat Prinz Harry bereits Sohn Archie (5) und Tochter Lilibet (3). Könnte in Zukunft noch weiterer Nachwuchs dazukommen? Der 40-Jährige hat jetzt Klartext gesprochen.

Normalerweise hält Prinz Harry sein Privatleben so gut es geht geheim. Doch im Rahmen der Invictus Games in Kanada kam der Bruder von Prinz William jetzt ordentlich in Plauderlaune. Es ging um seine Kinderplanung mit Meghan!

Prinz Harry verliert offene Worte über seine Kinderplanung

Schon seit einer Woche ist Harry bereits in Kanada, um sich um die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games zu kümmern. Während seiner Abwesenheit hütet Frau Meghan Markle zuhause den Nachwuchs. Wie der „Mirror“ berichtet, geriet Harry angesprochen auf seine Kids regelrecht ins Schwärmen.

Doch auch, wenn er seine zwei Kinder über alles liebt – weiterer Nachwuchs ist bei Meghan und Harry offenbar ausgeschlossen. „Ich denke, ein oder zwei Kinder sind wahrscheinlich genug… Das denke ich definitiv“, fand der Rotschopf deutliche Worte.

Prinz Harry über seine Kinder: „Ich liebe die Fragen, die sie stellen“

„Ich kenne einige Leute, die fünf haben. Ich sage nur: ‚Nun, daran seid ihr selbst schuld!‘ Kinder zu haben ist toll, aber es ist… es ist eine Reise, jeden Tag, jede Woche, sie wachsen und verändern sich“, betonte der Brite, der seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile gemeinsam mit seiner Familie in die USA verlegt hat.

Auch bei seinen eigenen Kindern stellt er tagtäglich eine Entwicklung fest. „Ich liebe die Fragen, die sie stellen, und die Erfahrungen und Herausforderungen, die sie dir stellen. Es ist großartig“, schwärmte er laut „Mirror“. Man darf gespannt sein, ob sich bei Harry und Meghan tatsächlich kein weiterer Nachwuchs mehr ankündigt.