Kate Middleton: Jetzt kommt der wahre Grund ans Licht

Ganz aufmerksamen Royal-Fans wäre ein Detail bei Kate Middletons Besuch in der HMP Styal, einem Frauengefängnis, in Cheshire sicherlich aufgefallen. So suchte man an ihren Fingern vergeblich nach einem wichtigen Schmuckstück, das sie sonst immer trägt – ihren edlen Verlobungsring. Genaue Insider wissen: Es war nicht das erste Mal, das sie auf ihn verzichtete.

Auch bei ihrem ersten Solo-Auftritt im Januar nach ihrer Krebsbehandlung, dem Besuch von Krebspatienten am Royal Marsden Hospital in London, legte sie das Schmuckstück ab. Kein Wunder, dass die Gerüchteküche der Fans jetzt allmählich brodelt! Was könnten mögliche Gründe für das Fehlen des Verlobungsrings aus Saphir und Diamanten sein? Vereinzelte Royal-Experten bringen nun ein wenig Licht ins Dunkel.

Kate Middleton heizt bei ihren Anhängern die Gerüchteküche an

Auffällig ist, dass sie so gut wie immer ihren goldenen Ehering sowie über ihm ein funkelndes Eternity-Band trug. Alles in allem wurde die Prinzessin von Wales im Laufe ihrer 13-jährigen Ehe mit Prinz William von Zeit zu Zeit ohne das Erbstück von Prinzessin Diana bei öffentlichen Auftritten gesehen. Dabei verzichtete sie auffällig oft bei Krankenhausbesuchen auf den glänzenden Ring.

+++ Ebenfalls lesenswert: Kate Middleton besucht Gefängnis: Häftlinge brüllen ihr DAS zu +++

Während Fans wild spekulieren, könnte der plausible Grund einfach mit Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zusammenhängen. So erklärte der Kensington Palace im Jahr 2020 gegenüber „HELLO!“, dass Kate beim Besuch von Kinderstationen ihre Accessoires abnahm. Der konkrete Grund: Man wolle potenzielle Hygienegefahren vermeiden.

Einen weiteren möglichen Ansatz führen vereinzelte Royal-Experten an: So könnten ebenfalls rein praktische Gründe Anlässe für den Ringverzicht sein. Diese These vertritt auch Lauren Kiehna, Gründerin des Blogs „The Court Jeweller“. Sie erklärte im September gegenüber „People“: „Königliche Frauen tragen ihre Verlobungsringe auf unterschiedliche Weise, wie der Rest von uns auch.“

Der Grund für ihren Ringverzicht könnte ganz einfach sein

Zudem fügte sie hinzu, dass beispielsweise Königin Elizabeth ihren Verlobungsring ihr gesamtes Leben täglich am Finger getragen hätte, wohingegen andere, wie Königin Mathilde und Königin Mary, gelegentlich auch auf andere Schmuckstücke gesetzt hätten. Darüber hinaus gab es auch Damen, wie Königin Letizia, die jahrelang nicht mehr ihren Verlobungsring trugen.

Denkbar sei auch, dass die Prinzessin den auffälligen Schmuck möglicherweise für ernste und weniger förmliche Anlässe nicht für geeignet hält. Dagegen den edlen Ring stattdessen für öffentliche Anlässe wählt.

Schlussendlich bleibt es ein faszinierendes Rätsel, dessen Lösung vermutlich nur Prinzessin Kate selbst kennt. Doch die Spannung bleibt! Wird sie den Royal-Fans in naher Zukunft etwas verraten, oder bleibt das Geheimnis um ihren Verlobungsring weiterhin ein königliches Mysterium?