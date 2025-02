Kate Middleton: Palast bricht sein Schweigen – es ist frustrierend

Kate Middleton gehört zu den bekanntesten Frauen der Welt. Egal wo die Princess of Wales auftaucht, steht sie unter strengster Beobachtung. Nicht nur von ihren Sicherheitskräften, auch von der Öffentlichkeit, die jeden Schritt der 43-Jährigen verfolgt.

Logisch also, dass auch Kates Kleidungsstil immer wieder Mittelpunkt von Artikeln, Videos und auch Diskussionen ist. Egal, ob Mäntel, Pullover oder auch Taschen, was die Princess of Wales trägt, wird zum Verkaufsschlager. Mittlerweile jedoch, so bemängeln es Kate Middleton und der Kensington Palast, erfährt Kates Garderobe fast mehr Aufmerksamkeit, als ihre karitative Arbeit. Und das soll sich nun ändern.

Zoff um Kate Middletons Garderobe

Wie die „Times“ berichtet, habe der Kensington Palast verkündet, dass man Kates Kleidung nicht mehr kommentieren wolle, die Prinzessin wolle die Aufmerksamkeit auf ihre philanthropische Arbeit lenken. Demnach finde es Kate „frustrierend und schwierig“, dass ihr Kleidungsstil ihre Bemühungen in den Schatten stelle.

So verriet ein Insider gegenüber der „Times“: „Es herrscht das absolute Gefühl, dass es (bei der öffentlichen Arbeit) nicht darum geht, was die Prinzessin trägt. Sie möchte, dass der Fokus auf die wirklich wichtigen Themen, die Menschen und die Anliegen gerichtet wird, die sie ins Rampenlicht rückt. Ein Teil der Öffentlichkeit wird immer Wertschätzung für die Kleidung der Prinzessin zeigen, und das versteht sie. Aber müssen wir immer offiziell sagen, was sie trägt? Nein. Der Stil ist da, aber es geht um die Substanz.“

Irritationen um Bericht

Doch stimmt das eigentlich so? Nun ja, zumindest gab es nach dem Bericht der „Times“ Irritationen. So sagte ein Sprecher des Kensington Palastes nun dem „Mirror“: „In der letzten Woche habe ich zahlreiche Fragen zu einer Geschichte erhalten, die die Kleidung der Prinzessin von Wales betraf und dazu, wie Kensington Palace Informationen über ihre Outfits weitergibt. Zur Klarstellung: Die in dem Artikel erschienenen Kommentare stammten von mir, nicht von der Prinzessin von Wales.“

Und weiter: „Die gemeldeten Kommentare sollten nicht direkt der Prinzessin von Wales zugeschrieben werden. Um es klar zu sagen: An unserer Vorgehensweise beim Teilen von Informationen über die Kleidung Ihrer Königlichen Hoheit hat sich nichts geändert.“