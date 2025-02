Kate Middleton: Insiderin verrät – kurz nach der Trennung ließ sie es krachen

Wenn man Kate Middleton und Prinz William heute so sieht, wirken sie das perfekte Traumpaar aus dem Märchen. Doch das war nicht immer so. Noch vor ihrer Ehe titulierte die traditionell bissige britische Presse die heutige Princess of Wales als „Waity Katie“. Sogar eine Trennung mussten Prinz William und Kate Middleton überstehen.

So berichtet die britische „The Sun“ anlässlich eines Artikels über den legendären Londoner Nachtclub „Boujis“ in South Kensington über ein Szenario, das sich nach der Trennung des Paares im Jahre 2007 abspielte.

Kate Middleton feierte in einem Londoner Club

Demnach sei Kate Middleton kurz nach der Trennung von William zusammen mit ihrer Schwester Pippa im „Boujis“ aufgetaucht, habe hemmungslos gefeiert. In einem Bericht für die „Vanity Fair“ verriet Royals-Insiderin Katie Nicholl: „Viele in Kates Lage hätten vielleicht Trübsal geblasen, aber sie war nicht in der Stimmung, sich über längere Zeit in Selbstmitleid zu verlieren. Stattdessen machte sie gute Miene zum bösen Spiel, zog ein Minikleid an, das ihre Oberschenkel umspielte, und feierte.“

Im selben Jahr feierte übrigens auch Prinz Harry sehr ausgelassen in dem Londoner Club. Der damals Anfang-Zwanzig-Jährige hatte eine feuchtfröhliche Nacht mit Freunden verbracht, als um drei Uhr morgens fotografiert wurde, wie er auf der Straße stürzte und von seinen Freunden in ein Auto verfrachtet wurde.

Doch nicht nur Royals, auch Musikstars ließen es in dem Londoner Szeneclub krachen. Lady Gaga spielte gar einst ein Überraschungskonzert. „Es war einer dieser Abende, an denen einfach alles glatt lief und magisch war“, sagte Carlo Carello, der Besitzer des „Boujis“, der nun einen neuen Club in der Nähe des Kensington Palastes eröffnen wird, dem „Standard“. Und weiter: „Um 1.30 Uhr morgens spielt sie etwa eine Stunde lang dieses intime Set, mitten in der Menge.“