Kate Middleton kündigt Veränderung an: „Müssen uns neu ausrichten“

Manchmal scheint es, als kenne Kate Middletons Engagement keine Grenzen. Nach ihrer durchgestandenen Krebs-Erkrankung will die Princess of Wales wieder peu à peu in ihr altes Leben zurückkehren. Und dazu gehören natürlich auch öffentliche Termine und soziales Engagement.

Letzteres zeigte die Prinzessin nun, in dem sie das Vorwort des „Shaping Us Framework“ verfasste. Das „Shaping Us Framework“ soll ein Instrument sein, das Kindern dabei helfen soll, zu glücklichen und gesunden Erwachsenen heranzuwachsen. Dazu haben Experten 30 soziale und emotionale Fähigkeiten definiert, die Kinder schon in frühem Alter lernen sollen, um zu gesunden Erwachsenen heranzuwachsen.

Kate Middleton wirbt für mehr Achtsamkeit

In dem Vorwort schreibt Kate Middleton: „Um eine körperlich und geistig gesündere Gesellschaft zu schaffen, müssen wir uns neu ausrichten und das Gleichgewicht wiederherstellen.“

Die Prinzessin weiter: „Manchmal kann es sich anfühlen, als sei die Welt voller Misstrauen und Missverständnisse, was dazu führt, dass sich viele Menschen in schwierigen Zeiten isoliert und verletzlich fühlen. Die Auswirkungen davon – schlechte psychische Gesundheit, Sucht und Missbrauch – können verheerend sein … Wenn wir dies richtig angehen wollen, wenn wir echte, dauerhafte Lösungen für diese tief verwurzelten Herausforderungen finden und eine körperlich und geistig gesündere Gesellschaft schaffen wollen, müssen wir uns neu ausrichten, wiederherstellen und ein neues Gleichgewicht schaffen. Wir müssen in die Menschheit investieren.“

Das bedeute auch, so Kate, dass wir einen tiefen Blick auf uns selbst, unser eigenes Verhalten, unsere Emotionen und Gefühle zu werfen haben. „Es bedeutet, dass wir viel besser darin werden, mit Mitgefühl und Empathie miteinander umzugehen … und besser zu verstehen, wie wir das, was uns verbindet und eint, schützen und darauf aufbauen können, damit wir neue Wege finden, Gemeinschaften zu stärken“, so Kate Middleton.