Prinz Harry: Chance auf Grammy verspielt? Bei der Preisverleihung spottet man über sein Buch

Mit seinem Buch „Spare“ (zu deutsch: Reserve) gewährte Prinz Harry Royals-Interessierten weltweit einen Blick hinter die Kulissen des Buckingham Palace und in die Familienverhältnisse der britischen Königsfamilie. Und während König Charles III. und Co. vermutlich im Geheimen tobten, verkaufte sich das Buch bereits am ersten Tag über 1,4 Millionen Mal.

Ein großer Erfolg für den Ex-Royal, der die Hörbuch-Version gleich mal selbst einsprach. Und während die Zuhörer jetzt seiner Stimme lauschend Details über Prinz Harrys Entjungferung oder private Gedanken über seine Mutter Diana erfahren, wittert Meghan Markle bereits eine wichtige Auszeichnung für ihren Mann. Insidern zufolge soll die ehemalige Schauspielerin Prinz Harry nämlich als Nominierten für die Grammys 2024 sehen (Hier mehr Infos). Bei der Preisverleihung von 2023 klang es jetzt allerdings so, als bliebe es bei einem Traum.

Prinz Harry bei Grammys 2023 plötzlich Thema

Die Grammys gelten als die Oscars der Musik. Jedes Jahr kommen hier die Mega-Stars der Musikindustrie zusammen, um die Gewinner zu feiern oder selbst eines der begehrten Grammofone (das Pendant zum goldenen Oscar) abzustauben.

2023 konnten sich unter anderem Harry Styles (bestes Album des Jahres), Lizzo (beste Single des Jahres) und Bonnie Raitt (Song des Jahres) freuen. Schauspielerin Viola Davis bekam den Grammy für das Hörbuch ihrer Autobiografie. Und genau auf diesem Posten möchte anscheinend Meghan Markle Prinz Harry im nächsten Jahr sehen. Thema in der Show wurde er dank Moderator Trevor Noah aber ganz überraschend jetzt schon.

In seiner Moderation zum britischen Talkshowmaster James Corden spottet der nämlich ganz nebenbei über Prinz Harry und sagte: „Er ist auch der lebende Beweis dafür, dass ein Mann von London nach L.A. ziehen kann, ohne allen von seinem erfrorenen Penis zu erzählen.“

Prinz Harry für Details zu Genital-Erfrierungen verhöhnt

So dürfte sich Prinz Harry seinen ersten Auftritt in Zusammenhang mit den Grammys vermutlich nicht vorgestellt haben. Unentdeckt blieb die Bemerkung jedenfalls nicht. Ganz im Gegenteil – auf Twitter amüsierten sich die Zuschauer über die Aussage.

Mehr News:

Denn: Eine weitere sehr persönliche Geschichte, die Prinz Harry mit seiner Leserschaft teilt, ist die, dass er sich nach einer Nordpol-Expedition Erfrierungen an Wangen, Ohren und Genitalien zugezogen haben soll. Die Genital-Erfrierung soll ihn eigenen Angaben zufolge noch auf die Hochzeit seines Bruders Prinz William begleitet haben. Bleibt abzuwarten, ob er es 2024 mit diesen Details auf die Nominierten-Liste der Grammys schafft.