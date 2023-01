Meghan Markle: Absurde Idee – diesen Plan verfolgt sie für Harry

Spätestens seit ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ dürfte allen klar sein, dass Meghan Markle und Prinz Harry nur noch wenig von Realitystars unterscheidet. Die beiden werden wohl kaum in ihre alten Berufe zurückkehren, dennoch müssen sie genug Geld verdienen, um sich und die zwei gemeinsamen Kinder über Wasser zu halten. Womit lässt sich also ganz einfach das Vermögen aufstocken? Richtig, mit dem Verkaufen brisanter Geschichten aus dem Königshaus.

Was in der Netflix-Serie erste Diskussionen ausgelöst hat, sorgt nun nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys „Spare“-Buch für eine regelrechte Spaltung der Royals-Fans. Die Vorwürfe, die der Ehemann von Meghan Markle, in seiner Biografie gegen die Königsfamilie erhebt, sind gewaltig. Dafür soll er – wenn es nach seiner Gattin geht – nun sogar mit einem Preis ausgezeichnet werden.

Meghan Markle sicher: Prinz Harry wird einen Grammy gewinnen

Wie ein Insider der „Daily Mail“ berichtet, soll Meghan Markle den absurden Plan verfolgen, Prinz Harry auf die Liste der Grammy-Nominierten im Jahr 2024 zu bekommen. Auf den ersten Blick erscheint diese Idee ziemlich fragwürdig, schließlich handelt es sich um den wichtigsten Preis der Musikbranche. Prinz Harry hat in der Netflix-Doku zwar gezeigt, dass er gerne Gitarre spielt, doch als Ausnahmekünstler wird der 38-Jährige wohl nicht mehr in die Geschichte eingehen.

Tatsächlich gibt es bei der Preisverleihung allerdings auch eine Kategorie mit dem Titel „Grammy-Auszeichnung für die beste Hörbuch-, Erzählungs- und Storytelling-Aufnahme“. Da Harry seine Biografie „Spare (dt.: Reserve)“ auch als Hörbuch eingesprochen hat, könnte er durchaus eine Nominierung dafür erhalten. Die diesjährige Verleihung der goldenen Grammophonskulpturen findet bereits am 5. Februar in Los Angeles statt. Ob Meghan Markle recht behält, wird erst im November 2023 klar, wenn die nächsten Nominierungen verkündet werden.

Weitere News:

Ganz unmusikalisch ist Harrys Hörbuch übrigens nicht: Tatsächlich hört man ihn an einer Stelle eine Strophe von Elton Johns „Your Song“ singen. Die spontane Gesangseinlage soll ganz allein Harrys Idee gewesen sein.