Prinz Harry: Emotionaler Brief macht die Runde

Prinz Harry (40) hat einen besonderen Brief an vier Veteranen geschrieben, die den Mount Everest in Rekordzeit bestiegen.

Die Männer wollten mit ihrer Leistung Spenden für wohltätige Organisationen sammeln, darunter auch für „Scotty’s Little Soldiers“, eine Charity, die Harry besonders am Herzen liegt. Der Brief ist online aufgetaucht.

Prinz Harry würdigt außergewöhnliche Leistung

In seinem Brief lobt Prinz Harry nach „Gala“-Informationen die immense Leistung des Teams: „Wow – was für eine wirklich bemerkenswerte Leistung! Als ich von Ihrem Gipfel hörte, musste ich Ihnen einfach herzlich gratulieren. Was Sie geleistet haben, ist einfach außergewöhnlich.“

Er bewundert sowohl ihre geistige als auch ihre körperliche Stärke und ihr Ziel, Militärfamilien zu unterstützen. Außerdem wird Prinz Harry persönlicher und betont die Bedeutung ihrer Aktion: „Sie haben die Grenzen menschlicher Belastbarkeit verschoben und gleichzeitig ein Anliegen in den Vordergrund gerückt, das mir sehr am Herzen liegt: das Wohlergehen unserer Soldatenfamilien, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die einen Verlust erlitten haben.“

Der Herzog von Sussex und “Scotty’s Little Soldiers”

Die Männer ehrten während des Aufstiegs auch Corporal Lee Scott, der 2009 in Afghanistan getötet wurde. Ein Namensschild von Lee Scott begleitete sie auf den Gipfel. Harry wüsste, dass diese Geste „Nikki, ihrer Familie und allen bei Scotty’s sehr viel bedeutet.“

Am Ende bedankte sich Prinz Harry überschwänglich und zeigte voller Bewunderung seine Nähe zu den Veteranen: „Gut gemacht, Jungs. Alles Gute.“ Seine Worte unterstreichen, wie wichtig ihm das Thema Veteranenhilfe ist – ein Anliegen, das ihn seit Jahren begleitet und bewegt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

