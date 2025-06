Prinz Harry plant drastischen Schritt – ein Schock für König Charles

Es wäre ein Schlag ins Gesicht für König Charles! Der britische Monarch und sein jüngster Sohn Prinz Harry haben sich seit dem Megxit im Jahr 2020 und den anschließenden Enthüllungen über das Königshaus entfremdet.

Und auch wenn Prinz Harry innerlich daran zu knabbern hat und das Verhältnis zu seinem Vater gerne wieder herstellen würde, könnte er sich mit der nächsten Aktion, die er angeblich plant, noch weiter ins Aus bei seiner Familie schießen.

Prinz Harry will drastischen Schritt gehen

Der Herzog von Sussex soll nämlich ernsthaft in Erwägung ziehen, seinen Nachnamen zu ändern. Der Prinz erwägt laut dem britischen „Express“ angeblich, seinen Familiennamen in Spencer zu ändern – den Namen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana.

Angeblich, so heißt es, soll Prinz Harry während eines Besuchs in Großbritannien mit seinem Onkel Charles Spencer, Dianas Bruder, darüber gesprochen und aktiv nach Möglichkeiten gesucht haben, die Änderung vorzunehmen. Doch so einfach scheint der Plan nicht zu sein. Wie der „Express“ unter Berufung der „Mail on Sunday“ schreibt, wurde dem Herzog mitgeteilt, dass die rechtlichen Hürden unüberwindbar seien.

Prinz Harry: Für seinen Vater wäre es „besonders verletzend“

„Sie führten ein sehr freundschaftliches Gespräch, und Spencer riet ihm von einem solchen Schritt ab“, weiß eine Quelle. Besonders für König Charles, der seinen Familiennamen „schätzt“, wäre es „besonders verletzend“, wenn Prinz Harry die Namensänderung von Mountbatten-Windsor in Spencer durchbekäme.

Als König verwendet der Monarch üblicherweise keinen Familiennamen. Sollte jedoch einer benötigt werden, lautet dieser Mountbatten-Windsor.

Dieser Nachname steht allen Nachkommen der verstorbenen Königin Elisabeth und Prinz Philip zur Verfügung. Er kombiniert den Namen Windsor der königlichen Familie mit dem angenommenen Nachnamen Mountbatten des verstorbenen Herzogs.

Im Falle einer Änderung von Harry würde das auch bedeuten, dass Prinz Harrys Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet ihren bisherigen Nachnamen Mountbatten-Windsor ablegen müssten. Ein weiterer Schlag gegen das Könighaus.