Prinz Harry drohen 1,7 Millionen Euro – er hat keine Wahl

Prinz Harry zog vor Gericht. Der jüngste Sohn von König Charles hatte dagegen geklagt, dass er bei Besuchen in seiner Heimat England lediglich einen Anlass-bezogenen Polizeischutz erhält. Das hatte das britische Innenministerium nach dessen Rückzug aus dem Königshaus und den Umzug in die USA so beschlossen.

Somit wurde ihm der umfassende Polizeischutz auf Kosten der Steuerzahler entzogen, den andere Royals-Mitglieder erhalten. Im April verlor der Herzog von Sussex allerdings vor Gericht, die Klage wurde abgelehnt.

Jetzt drohen dem Prinzen dafür eine Menge Kosten für den Prozess.

Prinz Harry: 1,7 Millionen Euro drohen

Laut „Express.co.uk“ hat Harrys gescheiterte Klage gegen den Polizeischutz dem Innenministerium satte 777.468 Euro gekostet. Es wird erwartet, dass der Prinz die Kosten der Regierung größtenteils oder vollständig erstattet. Zuvor hatte er 90 Prozent der öffentlichen Ausgaben zu erstatten.

Dem Herzog von Sussex drohen daher, wie der „Express“ unter Berufung der „Daily Mail“ berichtet – einschließlich seiner eigenen Anwaltskosten –, insgesamt Kosten in Höhe von bis zu 1,7 Millionen Euro!

Noch ist es keine beschlossene Sache, aber das Geld sollte Charles‘ Sohn im Falle der Fälle parat haben.

