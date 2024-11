Prinz Harry plant Weihnachtsfeier ohne Meghan Markle – Fans fürchten das Schlimmste

Für viele sind sie DAS Traumpaar: Immerhin brach Prinz Harry für seine große Liebe Meghan Markle mit seiner Familie, verließ die britischen Royals und flüchtete in die USA. Dort lebt er gemeinsam mit der Herzogin von Sussex und den zwei Kindern Lilibeth (3) und Archie (5). Doch zuletzt machten immer wieder Krisen-Gerüchte rund um das Scheitern ihrer Ehe die Runde.

Royals-Fans sind in großer Sorge! Am 5. Oktober erstrahlte Meghan Markle in einem feuerroten Kleid auf der Gala des Children’s Hospital in Los Angeles. Doch von ihrem Gatten Prinz Harry fehlte jede Spur (wir berichteten). Stattdessen an ihrer Seite: ihre Freundin Kelly McKee Zajfen. Und die Gerüchte reißen nicht ab.

Jetzt plant Prinz Harry ebenfalls ein Event ohne Meghan Markle. Es geht um eine Weihnachtsfeier.

Prinz Harry organisiert eine virtuelle Weihnachtsfeier ohne seine Frau

Die Sorgen der Fans verdichten sich. Immer und immer wieder zeigen sich die 43-Jährige und der 40-Jährige solo. Haben sich Meghan und Harry etwa getrennt? Auch diese Nachricht dürfte die Gerüchte-Küche weiter anheizen: Wie „OK!“ berichtet, organisiert der Bruder von Prinz William für den 10. Dezember eine virtuelle Weihnachtsfeier für Scotty’s Little Soldiers. An dem Chaity-Event möchte er selbst teilnehmen – allerdings ohne seine Frau!

Harry hat bereits seit 2022 Kontakt mit den Mitgliedern der gemeinnützigen Organisation. Sie hilft Kindern, deren Eltern für das Militär tätig waren und die bei ihren Einsätzen verstorben sind.

Prinz Harry: DAS macht seinen Fans jetzt trotzdem Mut

Leichte Entwarnung gibt es für alle Royals-Fans aber. Wie ein Experte gegenüber „OK!“ sagt, seien „der Herzog und die Herzogin jetzt als Individuen in Schwung gekommen – nicht nur als Paar“. Es bleibt also die Hoffnung, dass sich das Ehepaar also lediglich aus beruflicher Sicht in andere Richtungen entwickelt.