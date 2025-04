Meghan Markle: Jetzt ist es offiziell – es dauert nicht mehr lange

In letzter Zeit überschlagen sich die Schlagzeilen rund um Meghan Markle. Erst wurden kritische Stimmen wegen ihrer Netflix-Doku laut und dann geriet sie auch noch wegen ihrer neuen Marke „As Ever“ ins Kreuzfeuer.

Kein Wunder, dass ihre Fans bei ihren öffentlichen Auftritten aktuell ganz genau hinschauen. In Kürze wird Meghan Markle sich erneut der Öffentlichkeit präsentieren – auch, wenn das mit einem anderen royalen Ereignis kollidiert.

Meghan Markle kündigt öffentlichen Auftritt an

Wo sie geht und steht, kann sich Meghan Markle der Aufmerksamkeit sicher sein. So auch bei ihrem jüngsten Abstecher am Big Apple. Nachdem sie sich auf dem Broadway blicken ließ und das Stück „Gypsy” angeschaut hat, geht es schon bald wieder nach New York für die zweifache Mutter.

„Auf dem fünften jährlichen TIME100 Summit werden führende Persönlichkeiten aus der globalen TIME-Community Lösungen vorstellen und zu Maßnahmen für eine bessere Welt aufrufen. Zu den Rednern der ganztägigen Veranstaltung gehören: Meghan, Herzogin von Sussex und Gründerin von As Ever, Schauspielerin und Produzentin“, heißt es im Statement auf der offiziellen Website der Veranstaltung, die am 23. April stattfindet. Ein Datum, welches bei den britischen Royals rot im Kalender angestrichen ist.

Denn an diesem Tag feiert Prinz Louis Geburtstag. Der jüngste Sohn von Prinz William und Kate Middleton wird sieben Jahre alt und feiert seinen großen Ehrentag mit seinen Liebsten in England. Bleibt abzuwarten, ob an diesem Tag eine Grußkarte seiner Tante Meghan und seinem Onkel Harry im Briefkasten der Royals landet.