Meghan Markle: Erste Tage bei den Royals waren „peinlich und urkomisch“

Fünf Jahre ist es her, dass Prinz Harry und Meghan Markle der britischen Krone den Rücken zuwandten und in die USA zogen, um mit ihren Kindern ein Leben abseits der Royals-Pflichten zu führen.

Während das Verhältnis zwischen den Sussexes und den Royals um Prinz William und König Charles seitdem angespannt ist, durften viele Palast-Mitarbeiter erleichtert über den Abgang gewesen sein. Immer wieder wird berichtet, dass Meghan Markle am Hof nicht besonders beliebt war. Dafür spricht auch eine neue Enthüllung.

Meghan Markle machte sich am Hof direkt unbeliebt

Royal wird man nicht über Nacht – gerade, wenn man nicht mit blauem Blut geboren wurde, gibt es einiges zu lernen. Das erwartete man wohl auch von Meghan Markle, als bekannt wurde, dass sie und Prinz Harry heiraten werden. Doch von Zurückhaltung war bei der US-Amerikanerin keine Spur, wie Insider jetzt laut „Daily Mail“ berichten.

So gab es mehrere Treffen zwischen Meghan Markle und Mitarbeitern des Palastes, in denen sie etwas über die Abläufe in der „Royal Family“ erfahren sollte. Dabei kam es laut den ehemaligen Angestellten immer wieder zu „peinlichen und urkomischen Szenen“ aufgrund von Meghan Markles Verhalten. „Es war außergewöhnlich, weil sie so selbstbewusst war, dass sie das Treffen lieber leiten wollte, als etwas über die königliche Familie zu erfahren“, erfuhr Royals-Autor Tom Quinn („Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants“).

Meghan Markle „dachte, sie wüsste es besser“

Die „Suits“-Darsteller vermittelte den Eindruck, „sie wüsste es besser als eine Institution, die seit über 1000 Jahren im Geschäft ist“. Die heute zweifache Mutter ging sogar noch einen Schritt weiter, wenn man den Insidern glaubt. „Sie war eine große Anhängerin des Prinzips, den Stier bei den Hörnern zu packen – nur ist die königliche Familie kein Stier.“

Zunächst soll Meghan Markle das Ziel verfolgt haben, das bekannteste und beliebteste Mitglied der königlichen Familie zu werden. Doch das ging nach hinten los. Prinz Harry und Meghan Markle sind so gut wie nie bei Royals-Auftritten zu sehen – daran wird sich so bald wohl auch nichts ändern. Durch ihre Auftritte bei Netflix und Instagram ist die Herzogin zusätzlich in der Kritik.