Kate Middleton schon bald hier zu sehen? Dieser Auftritt wäre eine Sensation

Nach ihrer Krebs-Diagnose im letzten Jahr musste die Öffentlichkeit lange auf Kate Middleton verzichten. Die Ehefrau von Prinz William zog sich aus dem royalen Leben zurück, um in Ruhe wieder gesund zu werden.

Im Januar 2025 war es dann soweit: Kate Middleton verkündete, krebsfrei zu sein und trat auch wieder im Royals-Rampenlicht auf. Jetzt steht ein Ereignis an, das zuletzt mit negativen Erinnerungen verknüpft war – fügt Kate Middleton diesem Datum jetzt ein neues Kapitel hinzu?

Kate Middleton vollständig zurück in der Öffentlichkeit?

Das letzte Jahr war für die Royals um Kate Middleton und König Charles III. kein leichtes. Sowohl die Prinzessin von Wales als auch ihr Schwiegervater erkrankten an Krebs. Auf die offizielle Genesung des 76-Jährigen wartet die Öffentlichkeit bis heute.

Kate Middleton dagegen ist seit Januar 2025 zu ihrer royalen Realität vor der Krankheit zurück gekehrt und strahlt an der Seite von Ehemann Prinz William. Bereits jetzt ist klar, dass die 43-Jährige auch Anfang Mai an verschiedenen Gedenkveranstaltungen zum 80-jährigen Jubiläum des Zweiten Weltkriegs dabei sein wird.

Doch das könnte noch nicht alles sein!

Kate Middleton: Royals-Fans sind gespannt

In wenigen Tagen steht eine besondere Tradition an, die Kate Middleton und Prinz William im letzten Jahr verpasst hatten: der Oster-Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor.

Normalerweise besucht die Royal Family zu diesem Ereignis, das in diesem Jahr auf den 20. April fällt, gemeinsam den Gottesdienst. Nachdem die Abwesenheit der Prinzessin im letzten Jahr ein Sinnbild für ihre traurige Situation war, könnte diese Erinnerung jetzt überschrieben werden.

Laut Experten ist es gut möglich, dass man Kate Middleton, William und ihre Kinder wieder in der Kirche sehen wird. „Aber es ist unwahrscheinlich, dass dies vor dem Tag selbst noch bestätigt wird“, so Royals-Insiderin Danielle Stacy laut „Hello!“.