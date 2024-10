Royals-Experte mit deutlichen Worten zu Meghan Markle und Prinz Harry – „Ziemlich erfolglos“

Was ist da bei Meghan Markle und Prinz Harry los? Diese Frage stellen sich aktuell zahlreiche Royals-Fans auf der gesamten Welt. Das einst so unzertrennliche Paar zeigt sich bei öffentlichen Auftritten in letzter Zeit immer ohne den jeweils Anderen.

Für besonders Aufsehen sorgte Meghan Markle neulich mit ihrem Solo-Auftritt auf einer Gala des Children’s Hospital in Los Angeles. In ihrem knappen, roten Kleid zog die zweifache Mutter alle Blicke auf sich. Ein offensichtliches Kalkül, wie unser Royals-Experte Norbert Loh vermutet.

Meghan Markle und Prinz Harry müssen umdenken

Wo sie gingen und standen, sah man die Herzöge von Sussex Hand in Hand. Doch in den vergangenen Monaten sind gemeinsame Auftritte eine Seltenheit geworden. Royals-Experte Norbert Loh hat da eine eindeutige Prognose.

„Meghan und Harry sind dabei, ihre eigenen Marken aufzubauen. Wahrscheinlich glauben sie, dass sie einzeln „geschäftlich wertvoller“ sind. Zu zweit waren sie ja ziemlich erfolglos“, erklärt der Fachmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Meghan Markle und Prinz Harry: Trennung in Aussicht?

Vor allem hinter dem jüngsten Auftritt von Meghan Markle steckt einiges dahinter, vermutet der Royals-Experte und sagt: „Ich bin davon überzeugt, dass Meghan schillernde Auftritte liebt und sich nach dem Glamour-Leben als Schauspielerin zurücksehnt. Das ist eigentlich ziemlich einfältig gedacht, denn mehr als einen königlichen Auftritt an der Seite eines britischen Prinzen, Sohn eines Königs und Enkel einer Königin, kann sich wohl kaum eine bürgerliche Amerikanerin wünschen.“

Deutet das etwa auf eine Krise der beiden hin? Oder noch schlimmer: werden sich die beiden sogar trennen? Norbert Loh gibt Entwarnung: „Prinz Harry wird es nicht zu einer ernsten Krise kommen lassen. Denn dann würde am Ende der Kampf um die Kinder beginnen, was Harry um jeden Preis verhindern will. „