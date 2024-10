Meghan Markle: Nach Solo-Auftritt in Los Angeles – es fiel sofort auf

Huch, mit wem stolzierte Meghan Markle denn am vergangenen Wochenende über den roten Teppich? Ganz klar: Um Ehemann Harry handelte es sich nicht! Stattdessen erschien die Herzogin von Sussex auf einer Gala des Children’s Hospital in Los Angeles mit ihrer Freundin Kelly McKee Zajfen.

Ein Überraschungsauftritt, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte – und das nicht nur, weil Harry an Meghans Seite fehlte!

Meghan Markle: Gerüchteküche brodelt

Royale Fans zeigen sich weiterhin besorgt! In Los Angeles erstrahlte Meghan Markle am Samstagabend (5. Oktober) in einem feuerroten Kleid auf der Gala des Children’s Hospital in Los Angeles – doch das ohne ihren Partner Harry! Denn während die zweifache Mutter in Los Angeles für den guten Zweck auflief, genoss Harry die Sonne Südafrikas.

Der jüngste Sohn von König Charles verlängerte spontan seinen Aufenthalt in Johannesburg, um Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, wie die britische Zeitung „Express“ berichtet. Dass Meghan auf dem Event solo unterwegs war, machte ihr deutlich zu Schaffen!

Meghan Markle: Es stach sofort ins Auge

Wie Judi James, Expertin für Körpersprache, gegenüber der „Daily Mail“ verriet, habe Meghan auf dem roten Teppich „verloren“ gewirkt und nicht die gewohnte Gelassenheit ausgestrahlt, die sie sonst an der Seite ihres Ehemanns zeigt.

Die Unsicherheit der Herzogin von Sussex überrascht. Denn: Als einst gefeierte Schauspielerin sollte sie an den Rummel von Glamour-Events eigentlich bestens gewöhnt sein. Außerdem fand die Gala in Los Angeles, ihrer Heimatstadt, statt – ein Ort, der für die 43-Jährige familiär sein sollte.

In den letzten Wochen sah man das Paar immer öfter getrennt – ob bei Harrys Solo-Reisen nach London und Lesotho oder nun Meghans Auftritt in den USA.

Kein Wunder, dass die Gerüchteküche um eine mögliche Krise um das Traumpaar ordentlich brodelt. Man kann nur hoffen, dass die Sussexes bald wieder vereint auftreten – so wie es die Welt von ihnen gewohnt ist.