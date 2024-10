Prinz Harry mit versteckter Botschaft – wildes Detail macht die Runde

Diese Nachricht kam für einige Royals-Fans wohl eher überraschend. Prinz Harry ist zurück nach London gereist! Wer jetzt aber auf die langersehnte Aussprache zwischen ihm, König Charles und Prinz William gehofft hat, der wird leider enttäuscht.

Prinz Harry ist nämlich nicht etwa wegen seiner Familie in die britische Hauptstadt gereist. Der Ehemann von Meghan Markle ist Gast der sogenannten „WellChild Awards“, wo er über den roten Teppich flanierte. Eine Sache fällt dabei auf. Schaut man sich sein Outfit genauer an, fällt ein Detail sofort ins Auge. Was hat es damit auf sich?

Prinz Harry trägt auffälliges Accessoire

Er ist zurück in London! Bei den „WellChild Awards“ ist Prinz Harry an diesem Abend mit Sicherheit der absolute Ehrengast. Bei der Preisverleihung werden schwerkranke Kinder und deren Pflegekräfte gewürdigt. Eine absolute Herzensangelegenheit für den Bruder von Prinz William.

An diesem Abend erscheint Prinz Harry in einem schwarzen Anzug bei der Preisverleihung. So weit, so gut. Schaut man jedoch genauer hin, fällt einem seine hellblaue Krawatte auf. Diese ist nämlich mit lauter kleiner Haie versehen! Ziemlich untypisch für den Herzog von Sussex. Was hat es damit auf sich?

Prinz Harry: Geheimes Zeichen an Charles?

Treue Royals-Fans wissen, dass eigentlich König Charles derjenige ist, der ausgefallene Krawatten trägt. Bei öffentlichen Auftritten sah man den britischen Regenten bereits mit außergewöhnlichen tierischen Motiven, wie beispielsweise Zebras oder Dinosaurier. Könnte das etwa ein Zeichen von Prinz Harry an seinen Vater sein?

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bestätigt ist das Ganze nicht. Allerdings ist diese Krawatte so untypisch für Prinz Harry, dass irgendeine Botschaft dahinterstecken muss. Welche genau das ist, bleibt wohl erstmal das Geheimnis des Herzogs.