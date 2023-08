Prinz Harry: Palast geht drastischen Schritt – für viele war es ein „großer Fehler“

Für Prinz Harry wird jetzt das nächste Kapitel in Bezug auf seine royale Familie geschlossen. Der Herzog von Sussex und jüngste Sohn von König Charles III. wird auf der offiziellen Webseite der Royals nicht länger „Seine Königliche Hoheit“ (HRH) genannt.

Der Buckingham Palast hat den Titel des Prinzen still und heimlich entfernt. Und so absehbar dieser Schritt seit Beginn des Megxit von Prinz Harry und dessen Frau Meghan Markle am 1. April 2020 auch gewesen sein mag, so kurios ist jetzt noch etwas ganz anderes.

Prinz Harry: Buckingham Palast geht drastischen Schritt

Seit Dienstag (8. August) suchen Fans der Royals Harrys Titel vergeblich auf der Homepage. Dieser wurde gegen „Der Herzog“ ausgetauscht. In den britischen Medien wurde die Tatsache, dass der Titel überhaupt noch so lange zu sehen war, als „großer Fehler“ bezeichnet. Schließlich war Prinz Harry diesen eigentlich schon seit dem Rückzug seiner royalen Pflichten los.

In einer Erklärung vom 18. Januar 2020, kurz nachdem das Paar das Land und die Familie verlassen hatte, sagte der Palast: „Die Sussexes werden ihre HRH-Titel nicht mehr verwenden, da sie keine berufstätigen Mitglieder der königlichen Familie mehr sind.“

Prinz Harry: Diese Sache ist kurios

Eine Sache macht jetzt nach der Löschung von Prinz Harrys Titel aber umso mehr stutzig: Meghan Markle trägt ihren Titel HRH immer noch auf der Homepage der Königsfamilie. Dort stand laut „The Sun“ erst kürzlich noch folgende Erklärung: „Anmerkungen Ihrer Königlichen Hoheit, der Herzogin von Sussex, beim Jugendarbeitsamt in Johannesburg.“

Was hat es damit auf sich? Bislang bleibt diese Frage noch unbeantwortet.

Prinz Harry zumindest scheint sich nichts dergleichen anmerken zu lassen, sollte ihn der Schritt des Buckingham Palastes, seinen Titel zu eliminieren, getroffen haben.

Der 38-Jährige zeigte sich der Öffentlichkeit einen Tag später – während seiner Japan-Tour bei dem Besuch eines Sportevents in Tokio – mit einem Lächeln im Gesicht. Dort ist er aktuell ohne seine Frau Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet unterwegs, bevor es diese Woche noch weiter nach Singapur geht.