Prinz Harry: Wirbel um Nazi-Skandal – schwere Vorwürfe gegen William und Kate

Es war wohl einer der größten Skandale in der Geschichte der Royals. Anlässlich einer Kostümparty, die unter dem Motto „Native and Colonial“ gestanden haben soll, verkleidete sich Prinz Harry als Nazi-Soldat und schockierte damit nicht nur das britische Königshaus, sondern sorgte auch international für Schlagzeilen.

Die Bilder gingen um die ganze Welt: Prinz Harry in einem uniformähnlichen Aufzug und der roten Nazibinde samt Hakenkreuz um den Arm. Damals schon wurde heftig darüber diskutiert, was er sich dabei wohl gedacht hat. Doch jetzt erhebt der Herzog von Sussex schwere Vorwürfe gegen niemand geringeren als seinen Bruder.

Prinz Harry: William und Kate sollen Schuld haben

In seinem Buch namens „Spare“ soll Prinz Harry eben auf diesen Skandal zu sprechen kommen. Zwar wird das Buch erst am 10. Januar in den Handel kommen, doch es sickern bereits einige Details durch. Laut Informationen des amerikanischen Magazins „Page Six“ erhebt der Ehemann von Meghan Markle dort schwere Vorwürfe gegen Prinz William und Kate Middleton. Sie sollen Schuld an dem Nazi-Skandal sein.

Kurz vor der Kostümparty soll Harry seinen Bruder und dessen Frau angerufen haben, um sie nach ihrer Meinung zu fragen. Er konnte sich nicht zwischen einem Piloten- oder Nazikostüm entscheiden. „Ich habe Willy und Kate angerufen und gefragt, was sie davon halten. Nazi-Uniform, sagten sie“, soll er in seinem Buch geschrieben haben.

Weiter heißt es, dass sich William und Kate über den Anblick des damals 20-Jährigen schlapp gelacht haben sollen.

Prinz Harry bereut seine Kostümwahl

In der Netflix-Serie „Harry und Meghan“ erinnert sich dieser ebenfalls an den Nazi-Skandal. Dort zeigt er tiefe Reue und beschreibt diesen Vorfall als „größter Fehler meines Lebens.“ Damals dürfte ihn die Medienberichterstattung und die Folgen dieser regelrecht erschlagen haben. „Ich habe mich so geschämt danach, ich wollte es einfach nur wieder in Ordnung bringen“, sagt er in der Serie.

