Prinz Harry packt aus: Als er DAS sagte, ging William auf ihn los – „Ich lag einen Moment lang benommen da“

Dass Prinz William und Prinz Harry seit dem Megxit nicht mehr die allerbeste Beziehung haben, das dürfte mittlerweile auch der Letzte mitbekommen haben. Wie schlecht die Beziehung der beiden Royals aber wirklich ist, das wussten bislang wohl nur ganz wenige Menschen auf der Welt.

In seiner Biografie „Spare“ (in Deutschland erscheint das Buch unter dem Titel „Reserve“) berichtet Prinz Harry nun, wie schlecht es wirklich um das Verhältnis der beiden Brüder steht. Der Mann von Meghan Markle lässt dabei kein Detail aus, wirft seinem Bruder sogar Gewalt vor.

Prinz Harry erhebt schwere Vorwürfe

So liegen dem britischen „Guardian“ erste Auszüge aus der Biografie des Prinzen vor und die lassen Englands künftigen König in keinem guten Licht dastehen. Demnach soll es bei einem Gespräch der beiden eskaliert sein. Prinz William soll Harrys Ehefrau Meghan als „schwierig“, „unhöflich“ und „schroff“ bezeichnet haben, worauf Harry ihm vorwarf, die Narrative der britischen Presse zu bedienen. Zu viel für William. Die Diskussion soll eskaliert sein.

So sei es während der Diskussion zu Beleidigungen gekommen, woraufhin William beteuerte, dass er seinem kleinen Bruder doch nur helfen wolle. Daraufhin erwiderte Harry laut „Guardian“: „Meinst du das ernst? Hilf mir? Entschuldigung – nennt man das so? Mir helfen?“

Im Nachgang des Satzes soll William auf Harry zugegangen sein, der daraufhin verängstigt in die Küche flüchtete. Er habe William dort ein Glas Wasser bereitet, doch auch das habe William nicht abkühlen können.

Laut Harry habe William ihn dann angegriffen: „Er stellte das Wasser ab, nannte mich einen anderen Namen und kam dann auf mich zu. Es ging alles so schnell. Also sehr schnell. Er packte mich am Kragen, zerriss meine Kette und warf mich zu Boden. Ich landete auf dem Napf des Hundes, der unter meinem Rücken zerbrach und die Stücke in mich schnitten. Ich lag einen Moment lang benommen da, stand dann auf und sagte ihm, er solle raus.“ William habe sich später entschuldigt, wird Harry weiter zitiert.

Das Buch erscheint am 10. Januar 2023 in Deutschland. Der Titel referiert auf ein altes Sprichwort aus königlichen Kreisen, wonach der Erstgeborene ein Erbe von Titeln, Macht und Vermögen ist und der Zweitgeborene lediglich als Ersatz dient, sollte dem Erstgeborenen etwas zustoßen.