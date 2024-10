Prinz Harry und Meghan Markle: Sie haben es getan – Volk schaut in die Röhre

Vor rund vier Jahren haben Prinz Harry und Meghan Markle einen folgenschweren Entschluss. Sie kehren sowohl ihren royalen Pflichten als auch Harrys Heimat den Rücken und wandern in die USA aus. Dort leben sie seither mit ihren zwei Kindern in Kalifornien.

Doch ganz wollen Prinz Harry und Meghan Markle nicht weg aus Europa. Doch es kommt anders als das britische Volk es vielleicht erwartet.

Im Jahr 2020 war für Prinz Harry und Meghan Markle Schluss. Das Paar ist kurzerhand aus ihrer Residenz im britischen Windsor ausgezogen und hat sich nach Amerika verkrümelt. Wie ein Sprecher der beiden bekanntgab, war es sogar König Charles III. höchstpersönlich, der den Auszug der beiden verlangt hat.

Frogmore Cottage wurde den Sussexes 2018 von der verstorbenen Königin Elizabeth II. geschenkt, kurz nachdem das Paar in der St. George’s Chapel in Windsor geheiratet hatte. Bis 2022 wurde die Residenz laut der „Daily Mail“ an Eugenie und Mr. Brooksbank vermietet. Nun kehren sie jedoch nach Europa zurück.

Meghan Markle und Prinz Harry kommen nach Europa

Wer jetzt denkt, dass Meghan Markle und Prinz Harry wieder zum Volk nach England zurückkehrt, der wird enttäuscht. Das Paar hat sich nun nämlich ein Haus in Portugal gekauft, wie die „Daily Mail“ nun veröffentlicht. Sie sind dabei nicht die einzigen Mitglieder des Königshauses mit portugiesischem Anwesen: Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank besitzen ein Haus im CostaTerra Golf and Ocean Club.

Portugal scheint es den Royals angetan zu haben. Im vergangenen Jahr haben sich Prinz Harry und Meghan Markle nach den „Invictus Games“ in Deutschland eine Auszeit genommen.