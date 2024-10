Prinz Harry und Meghan Markle haben große Angst – „Potenziell gefährliche Situation“

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry, seiner Frau Meghan Markle und der Royal Family ist immer noch zerrüttet. Zu viel ist in den vergangenen Jahren vorgefallen, dass weder Prinz Harry noch sein Vater König Charles III. oder Bruder Prinz William sich gegenseitig verzeihen könnten.

In seine Heimat England ist der jüngste Sohn des Königs deshalb nur in Ausnahmefällen zurückgekehrt. Mittlerweile lebt Prinz Harry zusammen mit Meghan Markle und den zwei gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Erste Überlegungen kamen nun allerdings auf, um die Weihnachtsfeiertage herum doch nach Großbritannien zu reisen – aber Prinz Harry und Meghan Markle fürchten um ihre eigene Sicherheit.

Prinz Harry und Meghan Markle haben Angst

Berichten des britischen „Express“ zufolge soll das Royal-Paar eine Einladung von Charles Spencer, dem jüngeren Bruder der verstorbenen Lady Diana und damit der Onkel von Prinz Harry, erhalten haben, Weihnachten bei ihm in Althorp zu verbringen. Althorp ist ein Landgut in der englischen Grafschaft Northamptonshire und nur gut eine Autostunde entfernt von Schloss Sandringham, wo Harrys Verwandte jedes Jahr das Weihnachtsfest verbringen.

Der Herzog von Sussex soll laut dem Bericht eigentlich sogar sehr erpicht darauf sein, über Weihnachten nach England zu reisen, doch es gibt einen Haken. „Harry möchte, dass die Sussexes dieses Weihnachten Zeit mit der Familie in Großbritannien verbringen. Es gibt jedoch immer noch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit“, verrät eine Quelle.

Und weiter: „Der Herzog und die Herzogin wollen ihre Kinder nicht gefährden, indem sie sie in eine potenziell gefährliche Situation bringen.“ Die Einladung hätten sie aus diesem Grund abgesagt.

Die Quelle weiß auch, dass Prinz Harry und Meghan Markle dagegen bislang keine Einladung erhalten hätten, sich der königlichen Familie bei ihrem jährlichen Treffen in Sandringham anzuschließen. Und auch da geht die Quelle davon aus, dass die Sussexes ohnehin nicht dort hingereist wären.