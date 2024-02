Prinz Harry und Meghan Markle: Private Schnappschüsse aufgetaucht! „Widerlich und diffamierend“

In einem kanadischen Restaurant sorgte ein royaler Besuch für Wirbel! Prinz Harry und Meghan Markle ließen sich in der ehemaligen Heimat der Herzogin ein indisches Dinner schmecken. Begeistert von dessen Besuch, teilte der Besitzer des Lokals Schnappschüsse mit den beiden Royals auf Instagram.

Es sind Bilder, die wie immer Kontroversen um Prinz Harry und Meghan Markle auslösen. Doch was war passiert?

Prinz Harry und Meghan Markle: Royale Überraschung in Vancouver

Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchten in Vancouver das Restaurant Vij’s, in der Stadt bekannt für hochwertige indische Speisen. Der Besuch kam so unerwartet, dass selbst Vikram Vij, der Küchenchef und Inhaber, voller Aufregung um ein Bild mit den beiden Royals bat. Die festgehaltenen Momentaufnahmen teilte er auf dem Instagram-Kanal seines Restaurants: Sie zeigen die Sussexes in einem privaten und entspannten Rahmen.

Prinz Harry und Meghan Markle sollen sich an jenem Abend mit niemand Geringerem als dem kanadischen Sänger Michael Bublé und seiner Frau Luisana Lopilato verabredet haben. Doch auch unter einem harmlosen Schnappschuss eines Abendessens finden sich hämische und verächtliche Kommentare.

Erneuter Angriff

„Abzocker werden abzocken. Essen irgendwelche Veteranen mit euch?“, fragt eine Userin unter dem Post und spielt darauf an, dass Prinz Harrys Engagement für Kriegsveteranen von Kritikern als heuchlerisch gesehen wird. Nachdem sich andere Nutzer über die Negativität dieses Beitrags beschwerten, fügte sie hinzu: „Tut mir leid, dass ich darauf hingewiesen habe, dass die Mittel für Veteranen für diese beiden abgezweigt werden.“

Einer Frau reicht es daraufhin endgültig. Sie schreibt: „Deine Lügen sind widerlich und diffamierend. Hör auf, jeden zu belästigen, der mit Harry und Meghan zu tun hat!“ Auch andere stimmen mit ein und meinen, die Frau solle sich doch die Profile von Royals anschauen, die sie mag.

Die Sussexes kehrten am 13. Februar für einen Kurzbesuch zurück an ihren Herzensort Kanada. Ihre Reise führte sie unter anderem zu den Vorbereitungen des Wintertrainingslagers „One Year to Go“ für die von Prinz Harry initiierten Invictus Games.