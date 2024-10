Meghan Markle greift zum Telefon – ihr Anruf hat bittere Folgen

Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan Markle ist ihre Privatsphäre heilig. So entschieden sich die Royals auch schon vor über vier Jahren dazu, dem königlichen Leben in Großbritannien den Rücken zu kehren und sich stattdessen in Kalifornien in den USA niederzulassen.

Seitdem halten Prinz Harry und Meghan Markle vor allem ihre Kinder Archie und Lilibet aus der Öffentlichkeit raus, zeigen sich selbst nur bei ausgewählten Events. Trotzdem kommen immer wieder Gerüchte über das Privatleben der beiden ans Licht, wie etwa schlechtes Verhalten von Meghan Markle gegenüber ihren Angestellten (hier mehr dazu). Jetzt soll eine Dienstleisterin erneut die wütende Seite der Herzogin zu spüren bekommen haben.

Meghan Markle schreit Angestellte übers Telefon an

Wie die britische „Sun“ berichtet, rief Meghan Markle kürzlich eine Floristin an, bei der sie zuvor einen Blumenstrauß in Auftrag gegeben hatte. Die Dienstleisterin soll Details über den Wunsch der 43-Jährigen auf Social Media veröffentlicht haben. Der Name der ehemaligen „Suits“-Darstellerin sei dabei aber nicht genannt worden.

Trotzdem soll Meghan Markle angeblich vor Wut gekocht und sofort zum Telefonhörer gegriffen haben. Ganze 30 Minuten lang habe die Amerikanerin am Telefon gewütet und die Floristin angeschrien, will ein Insider wissen.

Meghan Markle: Anruf hat drastische Folgen

Der Anruf hat wohl nicht nur Frau aus der Bahn geworfen, auch Meghan Markle muss jetzt die Folgen ihrer Handlung tragen. Wie die „Sun“ weiter schreibt, möchte das Unternehmen, bei dem die Floristin angestellt ist, in Zukunft keine Aufträge mehr von Meghan Markle annehmen.

Doch nicht nur Meghan Markle macht wieder einmal Negativ-Schlagzeilen. Auch Prinz Harry steht gerade wegen angeblicher Finanzprobleme im Fokus der Öffentlichkeit. Schon im Frühjahr wurden „Archewell“, die gemeinnützige Organisation des Paares, wegen nicht eingereichter Papiere und Gebühren beim Finanzamt angezählt. Mittlerweile fehlen sogar Millionen-Beträge.