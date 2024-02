Meghan Markle und Prinz Harry: Schwere Vorwürfe! „Einfach nur scheinheilig“

Der nächste Shitstorm ist für sie bereits im „Anflug“.

Während Prinz Harry und Meghan Markle ihr ausgeprägtes Umweltbewusstsein gerne zur Schau stellen, sorgen sie nun mit ihrer neuesten Aktion für Aufregung.

Meghan Markle und Prinz Harry: User sind aufgebracht

Das Royals-Paar befindet sich derzeit in Kanada für die Invictus Games. Dabei machte es einen zweistündigen Ausflug von Santa Barbara nach Vancouver in einem Privatjet, bevor die beiden nur 39 Minuten später zu einem 15-minütigen Flug nach Victoria auf Vancouver Island aufbrachen. Also alles andere als umweltfreundlich…

Auf der Plattform X, ehemals Twitter, äußerten User schnell ihren Unmut über diese Aktionen. Ein User schrieb: „Der Privatjet-Flug von Prinz Harry und Meghan Markle widerspricht ihrem Klimaaktivismus, indem er 4 Tonnen CO2 ausstößt.“ Ein anderer fügte hinzu: „Harry und Meghan nennen sich Umweltaktivisten, nehmen aber einen 3-stündigen Privatjet-Flug nach Kanada? Einfach nur scheinheilig!“ Ein Dritter kommentierte: „Es ist enttäuschend zu sehen, wie Prinz Harry und Meghan einen Privatjet nehmen, obwohl sie sich für den Klimaschutz einsetzen.“

Meghan Markle und Prinz Harry stehen am Pranger

Auf ihrer Website präsentieren Harry und Meghan ihre Umweltbilanz. Wobei der Herzog von Sussex als „Humanitär, Militärveteran, Befürworter der psychischen Gesundheit und Umweltaktivist“ beschrieben wird.

Trotz ihres Engagements für die Umwelt scheinen Harrys kürzliche Reise nach Großbritannien und sein Privatjet-Einsatz in Kanada seinem Versprechen, den Einfluss ihrer Reisen auf den Planeten zu reduzieren, zu widersprechen.

Dass die Verwendung von Privatjets bei Umweltaktivisten für Unmut sorgt, dürfte ihnen bekannt sein. Schon im Jahr 2021 ernteten Meghan und Harry einen heftigen Shitstorm! Dabei griffen sie für einen Kurztrip nach New York erneut auf einen Privatjet zurück, angeblich aus Sicherheitsgründen…