Kate Middleton: Wird sie Meghan jemals verzeihen? – „Es wird an einer Versöhnung gearbeitet“

Es herrscht Eiszeit zwischen den Royals-Damen Kate Middleton und Meghan Markle. Doch könnte sich das bald ändern? Angeblich hat die Herzogin von Sussex nun einen Schritt auf die Prinzessin von Wales gemacht, um die Wogen zu glätten und das Eis nach langanhaltenden Spannungen zu brechen.

Nachdem Herzogin Meghan und Prinz Harry in ihrer brisanten Netflix-Dokuserie sowie in Harrys Enthüllungsbuch „Spare“ scharfe Geschosse auf das Königshaus abgefeuert hatten, scheint nun ein Hauch von Versöhnung durch die königlichen Gemäuer zu wehen…

Kate Middleton: Baldige Versöhnung mit Meghan?

Gerüchten zufolge steht Meghan kurz davor, ihre Memoiren zu verfassen, um „die Dinge wieder geradezubiegen“ – doch könnte sie dabei auch auf Frieden aus sein? Ein Insider verriet der US Weekly, dass Meghan Kontakt zu Kate und König Charles aufgenommen habe. „Hinter den Kulissen tut sich etwas“, so die Quelle. „Es wird an einer Versöhnung gearbeitet.“

Ein weiterer Vertrauter fügte hinzu: „Meghan unterstützt Harry in allem und wünscht allen Royals – einschließlich Kate – nur das Beste.“ Es heißt, Prinzessin Kate sei offen für eine Annäherung und bereit, nach vorne zu schauen, allerdings ohne sich in die Angelegenheiten ihres Ehemanns Prinz William mit seinem jüngeren Bruder einzumischen.

Kate Middleton: Insider packt aus

„Sie können dies als Ausgangspunkt nutzen“, erklärte der Insider weiter. „Die allgemeine Meinung ist, dass das Leben zu kurz ist, und es besteht die Hoffnung, dass dies zur Heilung des Risses beitragen wird.“

Auch wenn Meghan Harry nicht auf seiner Reise zu König Charles in Großbritannien begleitete, steht sie voll und ganz hinter seiner Entscheidung, den Kontakt zur Familie wiederherzustellen. „Meghan war völlig einverstanden, dass Harry dort sein musste“, sagte die Quelle. „Er konnte seinem Vater sagen, wie sehr er ihn liebt, und sich ein umfassenderes Bild von Charles‘ Situation machen.“

Es bleibt abzuwarten, ob diese Anzeichen der Versöhnung den Beginn eines neuen Kapitels des Friedens in der königlichen Familie markieren.