Prinz Harry: Sein nächster Schritt ist entscheidend

Seitdem Prinz Harry 2020 das britische Königshaus verließ und mit seiner Familie in die USA auswanderte, ist nichts mehr, wie es einmal mehr. Als er dann auch noch sein Enthüllungsbuch „Spare“ veröffentlichte sowie in öffentlichen Interviews gegen seine Verwandten schoss, sind die Beziehungen mehr als angespannt.

Aktuell ist vor allem das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater auf einem Tiefpunkt angekommen. Jüngsten Berichten zufolge sprechen die beiden nicht mehr miteinander. Ihr letztes persönliches Treffen fand im Februar statt, als Harry nach London reiste, um seinem Vater nach der Schocknachricht über dessen Krebsdiagnose beizustehen. Doch seitdem haben sich die beiden nicht mehr gesehen – selbst nicht, als sie im Mai zeitgleich in London waren.

Doch nun bietet sich dem Herzog von Sussex die Möglichkeit, alles wieder gerade zu rücken.

Prinz Harry: Schwere Vorwürfe

Prinz Harry hat mit der Veröffentlichung seiner umstrittenen Memoiren „Spare“ weltweit für Aufsehen gesorgt. In dem Buch erhebt er schwere Vorwürfe gegen seine Familie. Er beschreibt unter anderem, wie Ehefrau Meghan von seinem Bruder, Prinz William, als „schwierig“, „unhöflich“ und „grob“ bezeichnet wurde und ihn in einem Streit sogar in einen Hundenapf stieß.

Auch König Charles bekommt sein Fett weg: Harry wirft ihm Eifersucht auf Prinz William und Prinzessin Kate vor und behauptet, sein Vater habe Meghan den Besuch bei Königin Elizabeth II. in Schottland verwehrt. Doch jetzt ist ein Schritt Richtung Versöhnung in Sicht, wie der „Mirror“ berichtete.

Prinz Harry: Es könnte alles anders werden

Denn der Verlag des Buches hat nun eine Aktualisierung des Titels angekündigt. In zwei Monaten soll „Spare“ als Taschenbuch neu aufgelegt wird.

Bei einer solchen Neuveröffentlichung ist es üblich, dass zusätzliche Kapitel oder aktualisierte Informationen enthalten sind. Belastet Prinz Harry seine Familie also noch weiter? Ganz im Gegenteil! Laut dem „Mirror“ soll die Taschenbuchversion keine neuen Enthüllungen oder Vorwürfe beinhalten. Dies wirft die Frage auf, ob Harry damit einen Schritt auf König Charles und Prinz William zugeht.

Ob dies tatsächlich der Fall ist und wie sich das Verhältnis der Royals weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.