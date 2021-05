„Princess Charming“: Schon in Folge 1 geht's heiß her – „Wie gerne leckt ihr?“

Bald ist es endlich soweit: Die allererste Staffel von „Princess Charming“ startet am 25. Mai bei TVNOW. Satte 20 Frauen kämpfen dann um das Herz der Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch.

Neugierige Fans von TV-Formaten wie „Der Bachelor“ oder „Prince Charming“ können sogar schon jetzt bei TVNOW in die ersten 25 Minuten von „Princess Charming“ reinschauen – und die haben es ziemlich in sich.

„Princess Charming“: Selbstbefriedigung vor der Kamera? Hier ist alles möglich

Die Vorschau zeigt im Prinzip alles, was das Herz eines wahren Reality-TV-Fans begehrt: Ein bunter Haufen Kandidatinnen, einige verheulte Gesichter, leidenschaftliche Küsse und versaute Sprüche. Die Ladies bei „Princess Charming“ nehmen wirklich kein Blatt vor den Mund.

Diese Frauen wollen das Herz von „Princess Charming“ erobern: Tabi, Jana, Wiki, Iry und Saskia (v.l.n.r.). Foto: TVNOW

In einer ruhigen Minute am Pool der Villa auf Kreta fragt eine Teilnehmerin die anderen: „Würdet ihr es euch im Haus selbstmachen?“ Eine ziemlich intime Frage, doch wir wären nicht bei „Princess Charming“, wenn Sex plötzlich zum Tabu-Thema werden würde. „Bisher nicht“, entgegnet eine andere Kandidatin also ganz locker.

----------------------------------------

„Princess Charming“: Das sind die Kandidatinnen

Anja (30 Jahre alt) aus Leipzig

Bine (33) aus Berlin

Britta (26) aus Aachen

Elsa (22) aus Berlin

Gea (28) aus Berlin

Iry (27) aus Köln

Jana (26) aus Dorsten

Johanna (26) aus Hildesheim

Kati (29) aus Berlin

Lia (30) aus Berlin

Lou (21) aus Saarbrücken

Miri (28) aus Kiel

Niki (27) aus Berlin

Sandra (31) aus Ratingen

Sarina (27) aus Stolberg

Saskia (25) aus Berlin

Sonja (30) aus Salzburg

Tabi (25) aus Dortmund

Ulle (28) aus Berlin

Wiki (27) aus Hamburg

----------------------------------------

„Princess Charming“: Irina geht aufs Ganze – Reaktion der Frauen ist eindeutig

Doch es kommt noch besser. Bei einem Gruppendate mit „Princess Charming“ will sie von ihren Kandidatinnen wissen: „Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie gerne leckt ihr?“ Puh, hier wird wirklich nicht um den heißen Brei geredet. Nahezu zeitgleich schießt es aus allen Damen am Tisch: „Zehn!“

Bei „Princess Charming“ wollen es die Kandidatinnen ganz genau wissen. Foto: TVNOW

„Es wird wild“, verspricht auch Kandidatin Miri in einer Sequenz. Ohja, das glauben wir ihr sofort.

----------------------------------------

----------------------------------------

„Princess Charming“ startet am Dienstag, den 25. Mai, mit der ersten Folge auf TVNOW. Anschließend ist auch eine Ausstrahlung der Folge bei Vox geplant.

Auch beim Sender RTL2 steht eine neue Datingshow in den Startlöchern. >>> Hier erfährst du alles über „Let Love Rule“