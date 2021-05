RTL2 greift knallhart durch: Mit drastischen Konsequenzen für die Zuschauer

TV-Skandal bei RTL2! Der Fernsehsender hat nun alle Folgen einer beliebten Kult-Serie aus der Mediathek „TV Now“ gelöscht.

Grund dafür sind zutiefst homophobe und menschenverachtende Aussagen einer Reality-TV-Kandidatin bei RTL2.

RTL2 löscht „Frauentausch“ aus Mediathek – die Sendung sorgte für einen Skandal

Von der Reality-Sendung „Frauentausch“ lief bei RTL2 am Montag (17. Mai) die Wiederholung einer Folge aus dem Jahr 2012. Die Kult-Sendung wird zwar nicht mehr produziert, sorgt aber nach wie vor bei den Fans für großes Gelächter - und eben auch für Entsetzen.

Bei den RTL2-Zuschauern sorgte jedoch nun ausgerechnet eine Folge für Fassungslosigkeit: Ganz 90 Minuten äußerte sich eine Kandidatin negativ gegen homosexuelle Menschen und wehrt sich dagegen, bei einem lesbischen Pärchen zu leben.

Das Logo des Senders RTL2. Foto: obs/RTL II

RTL2-Zuschauer empfinden die Aussagen der jungen Frau als zutiefst homophob und menschenverachtend und beschwerten sich daher entsetzt in den sozialen Netzwerken.

RTL2 entschuldigt sich bei den Zuschauern

Auf die scharfe Kritik reagierte RTL2 sofort und löschte sämtliche Folgen der Doku-Serie „Frauentausch” von der hauseigenen Streaming-Plattform TVNow.

„Die Folge und die Ausschnitte sind mittlerweile offline. Darüber hinaus prüfen wir das gesamte Archivmaterial und haben dafür Frauentausch komplett von TV Now runtergenommen. Wir nehmen diese Thematik sehr ernst und arbeiten gewissenhaft daran, dass so etwas nicht mehr passiert”, entschuldigt sich RTL2 nun via Twitter bei seinen Zuschauern. (mkx)