Pietro Lombardi bittet Fans auf Instagram um Hilfe – „Bitte, bitte…“

Sänger Pietro Lombardi ist derzeit im Urlaub. Seltsamerweise ist er seitdem sogar noch ein bisschen aktiver in seiner Instagram-Story. Er zeigt uns Bilder und Videos von der Villa, dem schönen Ausblick aufs Meer und der Sonne.

Neben malerischen Urlaubsschnappschüssen bittet Pietro Lombardi seine zwei Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform am Dienstag um dringende Hilfe. Worum es geht?

Pietro Lombardi bittet seine Fans um Hilfe

Es ist wohl sehr dringend: „Leute ich habe eine Frage! Bitte konzentriert euch“, sagt er hinter der Kamera. Und weiter: „Bitte, bitte… Wie heißt dieser Song“, fragt er und fängt plötzlich an zu singen.

Pietro Lombardi: DAS solltest du über den 'DSDS'-Sieger wissen

Pietro Lombardi machte eine Ausbildung als Maler und Lackierer

Pietro Lombardi spielte in der Jugend des Karlsruher SC. Nach einem Schien- und Wadenbeinbruch musste er jedoch seine Karriere beenden

2011 gewann Pietro Lombardi die 8. Staffel von 'DSDS'. In der Show lernte er seine spätere Ehefrau Sarah Engels kennen

Mittlerweile sind die beiden geschieden und wechseln sich mit der Kinderbetreuung ab

Allerdings mehr schlecht als recht – ungewohnte Töne des DSDS-Stars. Der Text lautet wie folgt: “I'm gonna be my baby, i'm gonna be my baby!” Ob seine Fans auf Instagram aus den schiefen Tönen und den wenigen Zeilen schlau werden?

Pietro Lombardi braucht die Hilfe seiner Fans. (Archivbild) Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Welches Lied Pietro Lombardi gesucht hat?

Aber klar doch! Eine Sequenz später ist das Lied laut in der Villa zu hören. Pietro bedankt sich bei seinen Fans: „Ihr seid die Besten“, sagt er im Video. Doch wenn man genau auf das Lied im Hintergrund achtet, kann man hören, dass der unbekannte Interpret alles andere als „I'm gonna be my baby“ singt.

Um welches Lied es sich denn nun handelt, verrät Pietro allerdings nicht. Die Fans, denen der Song ebenfalls gefallen hat, tappen also weiterhin im Dunkeln.

