Pietro Lombardi: „Ja, wir wollen“ – Laura lässt die Bombe platzen

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun ist es auch endlich offiziell. „DSDS“-Star Pietro Lombardi und seine Ex-Freundin Laura Maria Ripa sind wieder ein Paar. Mehr als ein Jahr nach der dramatischen Trennung im März 2021 feierten die beiden ein Liebescomeback.

Und es scheint, als würden Laura Maria Ripa und Pietro Lombardi dieses Mal keine Zeit verlieren wollen. Gemeinsame Feiern, ein gemeinsamer Urlaub und sogar über die gemeinsame Zukunft spekuliert das Traumpaar bereits, wie Laura nun in ihrer Instagramstory verriet.

Pietro Lombardi: Liebes-Comeback mit seiner Laura

Auf die Frage eines Fans hin, ob sie denn mit Pietro zusammenziehen wolle, verriet die 26-jährige Düsseldorferin: „Ja, wir wollen zusammenziehen, aber wir suchen uns was anderes, weil sein Haus einfach viel zu groß war und einfach auch direkt an der Hauptstraße liegt. Das ist auch viel zu gefährlich für die Hunde. Deswegen sind wir auf der Suche nach was anderem.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Berühmt wurde Pietro Lombardi durch seinen Sieg in der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011

Dort lernte Pietro auch seine heutige Ex-Frau Sarah Engels kennen

Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Alessio

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Pietro wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Ripa zusammen ist

Und auch die Frage, seit wann die beiden wieder gemeinsam durchs Leben gehen, ließen Pietro und Laura nicht unbeantwortet. Ganz genau wisse er das nicht, erklärt Lombardi.

Eines könne er aber verraten. „Tatsächlich hat sie den ersten Schritt gemacht“, grinste der 30-Jährige. Na, dann kann man ja nur hoffen, dass es dieses Mal länger hält.

