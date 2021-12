Pietro Lombardi: Bitter! Sänger trifft harte Entscheidung – „Mache mir gerade so große Sorgen“

Einige Fans haben es bereits vermutet, jetzt ist es passiert: Pietro Lombardi muss einen harten Schritt gehen, der ihm selbst sehr zu schaffen macht.

Pietro Lombardi fasst einen schweren Entschluss. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Der Sänger macht eine Ankündigung per Instagram-Video, findet darin emotionale Worte und spricht über seine Ängste. Warum es nun für seine Fangemeinde bitter wird, liest du hier.

Pietro Lombardi: Bitter für Fans! Sänger trifft harte Entscheidung

Pietro Lombardi beginnt seine emotionalen Worte auf Social Media so:„Team Lombardi! Ihr wisst, ich bin ein absoluter Emotionsmensch und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mir gehen die Gedanken durch den Kopf und ich mache mir gerade so große Sorgen um meine Crew und meine Fans. Wie ihr wisst, steht eure Sicherheit auf meiner Tour für mich an erster Stelle.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

am 25.11.2021 startete seine Wintertour. Doch die musste der Sänger nun auf 2022 verschieben

Pietro Lombardi: „Es ist wirklich eine harte Entscheidung“

Und dann bringt es der DSDS-Star auf den Punkt: „Daher muss ich jetzt eine schwere, aber eine richtige Entscheidung treffen. Es tut mir wahnsinnig weh, aber ich muss leider die gesamte Tour auf nächstes Jahr verlegen. Aufgrund der aktuellen Situation fühlt es sich einfach nicht richtig an und ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt… es ist wirklich eine harte Entscheidung.“

Für alle, die bereits Tickets für seine Tour erworben haben, hat Pietro noch eine weitere Nachricht: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Mehr Informationen dazu will der 29-Jährige in den nächsten Tagen geben. Traurig fügt Pietro Lombardi am Ende noch hinzu: „Ich hoffe, ihr seid nicht sauer auf mich.“

Weitere News zu Pietro Lombardi:

Vergangene Woche stand der Sänger noch in der Dortmunder Westfalen Halle bei seinem Tourauftakt auf der Bühne. Welche Rolle dort sein Entdecker und bester Kumpel Dieter Bohlen gespielt hatte, erfährst du hier >>> (jhe)