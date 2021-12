Pietro Lombardi bekommt Mega-Angebot von Dieter Bohlen – und ist sprachlos

Sie sind mittlerweile seit über zehn Jahren befreundet: DSDS-Gewinner und Juror Pietro Lombardi und Dieter Bohlen.

Wie innig das Verhältnis wirklich ist, hat Dieter Bohlen nun in einer kleine Fragerunde klar gemacht. Denn er macht Pietro Lombardi nun ein wirklich rührendes Angebot. Was mag das sein?

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi kennt man von DSDS. Jetzt bekommt der Sänger ein krasses Angebot von ihm. Foto: IMAGO / Future Image

Pietro Lombardi: Dieter Bohlen bietet dem Sänger plötzlich DAS an

DSDS-Star Pietro Lombardi hat ein gutes Herz – das ist spätestens klar, seitdem der Ex-Mann von Sarah Engels seinem guten Freund Oliver Pocher und dessen Familie seine frisch gebaute Villa in Folge des Hochwassers in NRW überließ.

So lebt der 29-Jährige seit einigen Monaten im Hotel, was auch seinem Kumpel Dieter Bohlen nicht entgangen ist. In einer Fragerunde auf Instagram äußert sich der Poptitan zu der Situation seines ehemaligen Schützlings und macht ihm ein Mega-Angebot.

--------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

am 25.11.2021 startet seine Wintertour

----------------------

„Magst du Pietro genauso gern, wie er dich?“, will ein Fan wissen. Bohlen stellt klar: „Na klar!!! Ich bin absolut loyal! Er kann auch gerne bei uns im Gästehaus wohnen, wenn er eine Wohnung sucht... bei Oliver Pocher dauert es wohl noch länger.“

+++ Pietro Lombardi in Dortmund: DESWEGEN war Dieter Bohlen plötzlich zu sehen +++

Pietro Lombardi: So reagiert er auf Bohlens Worte

Was für ein rührendes Angebot! Das macht auch den Vater des kleinen Alessio sprachlos, so teilt Pietro Lombardi die Antwort von Dieter Bohlen in seiner Story – allerdings nur mit einem roten Herzchen versehen.

Dass er das Angebot annimmt, scheint allerdings eher unwahrscheinlich, schließlich leben seine Ex-Frau Sarah Engels und sein Sohn Alessio in Köln, während Dieter Bohlen eine Villa in Tötensen bei Hamburg bewohnt. Also bleibt Pietro Lombardi weiterhin wohl nur das Hotel.

-------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

----------------

Mit seiner Ex Sarah Engels kommt der DSDS-Star übrigens weiterhin gut klar. Als die Schwangere kürzlich ein freizügiges Bild veröffentlichte, reagierte Pietro Lombardi sofort. Alles dazu hier.

Schlager Kerstin Ott hat dagegen nicht so eine gute Nachricht erhalten. Für Fans war es bitter >>>