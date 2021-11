Dieter Bohlen teilt wegen Corona gegen SIE aus: „Das macht man doch nicht!“

Deutliche Worte von Poptitan Dieter Bohlen. Das einstige DSDS-Urgestein macht seinen Musiker-Kollegen eine knallharte Ansage. Für das Verhalten einiger Künstler hat der 67-Jährige kein Verständnis mehr.

Auch Pietro Lombardi, einer der größten Schützlinge von Dieter Bohlen, sollte sich dabei angesprochen fühlen. Denn: Nur einen Tag vor Dieters Ansprache tat es Pietro wieder.

Dieter Bohlen ist sauer und macht seinen Kollegen eine Ansage – auch sein Schützling Pietro Lombardi ist davon betroffen. Foto: IMAGO / Future Image

Dieter Bohlen frustriert: „Ich kann nicht verstehen, wie Leute jetzt auf Tour gehen“

Die Rede ist von Konzerten während der Corona-Pandemie. Täglich vermeldet das RKI (Robert Koch-Institut) derzeit neue Höchstzahlen, während die Politiker über drastische Maßnahmen diskutieren, um das Virus und seine ansteckenden Varianten einzudämmen.

Auch Dieter Bohlen würde die Pandemie gerne endlich hinter sich lassen – doch wie ist das möglich, wenn Tausende Menschen bei Großveranstaltungen seiner Kollegen dicht aufeinander hocken?

Bei Instagram findet der Musiker nun deutliche Worte und ermahnt andere Künstler: „Ich kann nicht verstehen, wie Leute jetzt auf Tour gehen.“

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren neben Thomas Anders als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

Dieter Bohlen sagt Konzerte ab – Pietro Lombardi feiert Tour-Auftakt in geschlossener Halle

Er selbst habe bereits all seine Konzerte in Russland und Estland abgesagt. Im Kreml sei sogar eine Fernsehshow geplant, in der Dieter Bohlen einen Preis überreicht bekommen hätte, doch das alles sei für ihn gerade zweitrangig.

„Das kann man doch auch nicht machen – diese ganzen Veranstaltungen im Moment, wo dann Tausende von Leuten kommen. Ich finde das ja auch traurig, dass das nicht stattfinden kann, aber der Zeitpunkt jetzt ist doch nicht richtig“, erklärt Dieter in seiner Videobotschaft.

Worte, die womöglich auch an Dieters Schützling Pietro Lombardi gerichtet sind. Denn der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 hat noch am Tag zuvor mit zahlreichen Fans seinen Tour-Auftakt in der Dortmunder Westfalenhalle gefeiert. „Das Konzert hat unter den 2G-Plus-Regeln stattgefunden“, betont er danach bei Instagram.

Dass es für Musiker gerade alles andere als leicht ist, zeigt ein neues Video von Angelo Kelly. Der Sänger musste seine komplette Tournee 2021 absagen. Warum es auch keine Ersatz- oder Nachholtermine geben wird, erfährst du hier.