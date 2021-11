„Kelly Family“: Schock für Fans! Angelo verkündet Hiobsbotschaft – „Dieses Video muss dich viel Kraft gekostet haben“

Bittere Nachricht für alle „Kelly Family“-Fans. Angelo Kelly muss seinen Unterstützern eine wahre Hiobsbotschaft überbringen.

In einer Videobotschaft erzählt der „Kelly Family“-Sänger, dass seine gesamte Konzerttournee ausfallen muss. Ersatztermine gibt es nicht.

„Kelly Family“-Tour abgesagt: Angelo arbeitete schon an 3G-Konzept – doch das reichte nicht aus

Fans der „Kelly Family“ hatten sich schon so sehr auf die „Irish Christmas“ Tour 2021 gefreut. Endlich wieder gemeinsam vor der großen Bühne schunkeln und mitsingen. Gerade in der Weihnachtszeit hätten die Konzerte von Angelo Kelly und seiner eigenen Familie ein großes Stück Normalität bedeutet, doch daraus wird in diesem Jahr nichts mehr.

Angelo Kelly hat schlechte Nachrichten für seine Fans. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

„Alle 23 Termine in Deutschland, Österreich und Schweiz finden nicht statt. Wir haben die Tour letztes Jahr komplett auf dieses Jahr verlegt, in der Hoffnung, dass sie dann auch normal stattfinden kann“, berichtet Angelo Kelly in einem zweieinhalb Minuten langen Video bei Instagram.

Im Sommer sei man noch fest davon ausgegangen, dass die Tour stattfinden könne, doch im Verlauf des Jahres mussten sie plötzlich umdenken. Die steigenden Corona-Zahlen ließen Angelo und seine Crew an einem 3G-Konzept arbeiten, „aber dann fing es an, dass einige Städte schon auf 2G umgestellt hatten und die 3G-Konzerte dann nicht mehr möglich gewesen wären“.

----------------------------------------

Das ist Angelo Kelly:

Angelo Gabriele Kelly wurde am 23. Dezember 1981 in Pamplona (Spanien) geboren

Bekannt wurde Angelo als jüngstes Mitglied der „Kelly Family“

Der von ihm komponierten Song „I Can’t Help Myself“ war der erste Nummer-1-Hit in Deutschland der „Kelly Family“

Im Jahr 2006 publizierte Angelo Kelly sein Solodebüt „I'm Ready“

Inzwischen musiziert er mit seiner eigenen Familie

Angelo Kelly hat eine Frau und fünf Kinder

----------------------------------------

„Kelly Family“-Star Angelo Kelly frustriert: „Alle Termine in den Hallen ausgebucht“

Auch eine weitere Verschiebung der Konzerte sei keine Option mehr, wie Angelo Kelly erklärt: „Da sind einfach alle Termine in den Hallen so ausgebucht, dass das nicht möglich ist. Wir haben selbst versucht, manche Städte auf andere Städte umzulegen oder in anderen Hallen, aber da ist einfach alles rappelvoll.“

Alle verkauften Tickets können entweder schon jetzt in Form eines Gutscheins umgetauscht oder ab dem 1. Januar vollständig ausgezahlt werden. Die Fans sollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

----------------------------------------

Mehr zur „Kelly Family“:

„Kelly Family“: Patricia Kelly geht sofort dazwischen, als ihr Mann DAS vor der Kamera sagt – „Stop, stop!“

„Kelly Family“ geht auf Kreuzfahrt – doch Fans müssen jetzt stark sein

„Kelly Family“: Irritierender Auftritt in ZDF-Show – Maite Kelly gesteht: „Hatte schon letztes Mal so Angst“

----------------------------------------

„Kelly Family“-Fans tieftraurig: „Spüre große Enttäuschung bei dir“

Für die Fans ist diese Mitteilung wie ein Stich ins Herz. Über 470 Kommentare lassen sich unter dem Video von Angelo lesen, in denen es immer wieder heißt: „Ich bin so unfassbar traurig“ oder „Ich höre und spüre die große Enttäuschung bei dir“.

Ein anderer Follower schreibt: „Dieses Video muss dich viel Kraft gekostet haben. Ich schicke dir ein bisschen Kraft zurück.“

Zuletzt sorgte Angelo Kelly mit einem seltsamen Foto von sich für Aufsehen. Warum einige seiner Fans davon sogar verstört waren, erfährst du hier.