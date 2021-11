„Kelly Family“: Irritierender Auftritt in ZDF-Show – Maite Kelly gesteht: „Hatte schon letztes Mal so Angst“

Huch, was war da denn los? „Kelly Family“-Star Maite Kelly konnte nach ihrer Performance in der „Giovanni Zarrella Show“ kaum einen geraden Satz herausbringen.

Die ZDF-Zuschauer waren sichtlich irritiert davon, in welcher Verfassung die „Kelly Family“-Sängerin in der Liveshow am Samstagabend zu sehen war.

„Kelly Family“-Star Maite Kelly völlig durch den Wind: „Hatte so eine Angst, runterzufliegen“

Man könnte meinen, es wäre ihr erster Auftritt seit Jahren gewesen, dabei stand Maite Kelly schon zwei Monate zuvor auf der Bühne der „Giovanni Zarrella Show“. Und auch abseits der Fernsehkameras dreht sich bei der 41-Jährigen alles um die Musik, Videodrehs und Choreografien.

Als Maite aber am Samstagabend (13. November) nach ihrer „Ich Steh Dazu“-Performance von Moderator Giovanni interviewt wurde, wirkte die Schlagersängerin buchstäblich atemlos.

In der ZDF-Liveshow performte Maite Kelly ihren Song „Ich Steh Dazu“. Foto: ZDF / Sascha Baumann

Immer wieder hechelte sie laut ins Mikrofon und bekam nur unter schwerem Atem abgehackte Worte heraus. Zudem beklagte sie im Gespräch mit Giovanni Zarrella: „Deine Bühne... Ich muss sagen, der Boden hier bei dir ist spiegelglatt. Ich hatte auch schon letztes Mal so eine Angst, runterzufliegen.“ So wirklich gut in Form schien Maite Kelly an diesem Abend nicht zu sein.

Das ist Maite Kelly:

Maite Star Kelly wurde am 4. Dezember 1979 in Berlin geboren

Maite Kelly wurde als das elfte von zwölf Geschwistern der Familien-Band „Kelly Family“ berühmt

Seit 2007 ist sie als Solo-Künstlerin unterwegs

Von 2005 bis 2018 war die Sängerin mit Model Florent Michel Raimond verheiratet – die beiden haben drei gemeinsame Töchter

Anlässlich der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ saß sie im Frühjahr 2021 in der RTL-Jury

„Kelly Family“-Star Maite Kelly irritiert Zuschauer: „Sie bekommt ja kaum Luft“

Und auch als Maite Kelly und Giovanni Zarrella kurz darauf auf der Couch Platz nahmen, konnte sich die Musikerin nicht beruhigen. Völlig außer Atem und mit dünner Stimme stammelte die Berlinerin vor sich hin und klang dabei so, als wäre sie soeben einen Marathon gelaufen oder als würde sie gleich in Tränen ausbrechen.

Maite Kelly bei der „Giovanni Zarrella Show“ (13. November).

Dieser Anblick war natürlich auch den Zuschauern nicht entgangen, die unter einer Aufnahme bei YouTube kommentierten: „Sie bekommt ja kaum Luft und das trotz Playback. Fürchterlich!“

Ein Nutzer berichtete von einem Maite-Kelly-Konzert, das er besucht habe, und verriet, dass die Sängerin damals nach zwei Liedern ebenfalls nach Luft rang. „Habe mich auch da schon gefragt, wie sie ein Konzert durchhält“, schrieb er.

Unter dem Video meldete sich sogar ein Fan zu Wort: „Ich vermute, dass es ihr sehr schlecht geht. Diese Art kenne ich so überhaupt nicht von ihr.“

Schon bei ihrem Auftritt im September waren die Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ von Maite Kelly irritiert. Warum? Das erfährst du hier.