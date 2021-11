Dieter Bohlen: Wenn er DAMIT ankommt, kann Carina nur die Augen verdrehen – „Ich hasse es, aber er liebt es“

In Carina Walz scheint Dieter Bohlen 2006 die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Seit 15 Jahren weicht ihm die gelernte Hotelkauffrau, die inzwischen zu seiner Managerin geworden ist, nicht mehr von der Seite.

Carina und Dieter Bohlen zeigen, wie man als Liebespaar erfolgreich zusammenarbeitet – ohne dass dabei die Romantik zu kurz kommt. Doch ein Wunsch des Poptitans stellt die 37-Jährige jedes Mal wieder vor eine Herausforderung.

Seit 15 Jahren ist Carina Walz mit Dieter Bohlen zusammen – doch ein Thema führt immer wieder zu Diskussionen bei den beiden. Foto: picture alliance / Ursula Düren/dpa

Dieter Bohlen und Carina schmücken ihr Haus – auf dieses Detail hätte sie aber gerne verzichtet

Die Rede ist von der gemeinsamen Weihnachtsdekoration im Hause Bohlen. Schließlich ist es am 28. November schon wieder so weit: Der erste Advent steht vor der Tür. Höchste Zeit also, die saisonale Deko herauszukramen.

Wie das bei Carina und Dieter Bohlen aussieht, bekommen die Fans des Ex-DSDS-Juroren in seiner Instagram-Story zu sehen. Während seine Lebensgefährtin noch an einem opulenten Adventskranz bastelt, hat Dieter schon längst sein Lieblings-Wohnaccessoire aufgestellt. Sehr zum Leidwesen von Carina.

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren neben Thomas Anders als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

Es handelt sich um eine Reihe an Miniatur-Fahrgeschäften wie verschiedenen Karussellen und einem Riesenrad, die elektrisch betrieben und wie eine alte Eisenbahn ständig in Bewegung sind und leuchten. Ein niedlicher Anblick auf der Fensterbank in Dieters Küche, auf den Carina jedoch gerne verzichtet hätte.

Dieter Bohlen lässt sich nicht beirren: „Ich finde sowas sehr schön!“

„Ich hasse es, aber er liebt es und die Kinder auch“, erklärt Carina. Tja, wer weiß, ob der Mini-Jahrmarkt noch dort stehen dürfte, wenn Dieter Bohlen nicht die Unterstützung seiner Tochter Amelie und seines Sohnes Maximilian hätte.

Was die Weihnachts-Deko im Hause Bohlen angeht, sind sich Carina und Dieter nicht immer einig. Foto: IMAGO / Spöttel Picture

„Ich finde sowas sehr schön! Aber Carina ist da nicht so der Fan von“, schmollt der 67-Jährige, während er seinen Followern noch eine Nahaufnahme der blinkenden Deko-Objekte abfilmt.

