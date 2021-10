Dieter Bohlen tanzt vor der Kamera – Fans haben nur Augen für DIESES Detail: „Kannst du wegschmeißen“

Vor wenigen Tagen erst hat Dieter Bohlen nach seiner Ohren-OP das Krankenhaus verlassen, da hüpft er auch schon wieder freudig vor der Handykamera herum. Um seinen Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hat der Poptitan einen niedlichen Sketch abgedreht.

Seine Follower haben dabei jedoch nur noch Augen für ein ganz bestimmtes Detail – und das wird Dieter Bohlen mit Sicherheit nicht gerne hören.

Dieter Bohlen sorgt mit einer wilden Tanzeinalge für laute Lacher im Netz. Foto: IMAGO / Future Image

Dieter Bohlen ganz romantisch: So haben wir den Poptitan noch nie gesehen

Nadja Abd el Farrag, Verona Pooth, Estefania Küster... Dieter Bohlen hatte schon so einige Damen an seiner Seite. Bei Instagram verrät der Poptitan nun, wie er es schafft, die hübschen jungen Frauen um den Finger zu wickeln.

Zu dem Song „Classic“ von MKTO tanzt Dieter im schwarzen Anzug, weißen Hemd und schwarzer Sonnenbrille über sein Grundstück. Wie in einem Musikvideo stellt er wortwörtlich die Textpassagen dar. So öffnet der 67-Jährige höflich die Tür seines SUVs, als es heißt: „Ich werde dich in einem Cadillac abholen. Wie ein Gentleman, der den Glamour zurückbringt.“

Im nächsten Moment streckt er den Zuschauern eine Sonnenblume entgegen, dann spaziert Dieter nachdenklich über eine kleine Brücke – während die Zeilen „Ich könnte dich zum Traualtar führen“ erklingen. Hach, der Dieter, ein richtiger Romantiker eben.

----------------------------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker war bis 2021 Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er zwei Kinder hat

----------------------------------------

Dieter Bohlen: Seine Schuhe ziehen alle Blicke auf sich – „Mal was anderes“

Im Refrain heißt es kurz darauf: „Ich will dich begeistern wie Michael. Ich will dich küssen wie Prince.“ Daraufhin stellt Dieter Bohlen eine ikonische Pose von Michael Jackson nach, bevor er schließlich einen Luftkuss in Richtung Kamera wirft. Wie niedlich.

Doch die Blicke einiger Fans bleiben dabei nur an einer Sache hängen: Dieters Schuhe. In dem Clip trägt der Ex-DSDS-Juror schwarze Sneaker mit einer dicken, weißen Sohle. „Deine Schuhe kannst du wegschmeißen, passen null zum Outfit“, lautet die knallharte Kritik eines Followers. Und auch in vielen anderen Beiträgen dreht es sich nur um Dieters Schuhwerk.

Doch ein treuer Fan eilt dem Poptitan sofort zur Hilfe und kommentiert: „Ich finde die Schuhe gerade cool, auch zum Anzug. Mal was anderes. Die Schuhe sind mir sofort ins Auge gefallen.“

„Supertalent“: RTL hat es endlich verraten – jetzt kehrt ER zurück!

Am Samstagabend startet „Das Supertalent“ in eine neue Staffel. Dieses Mal ganz ohne Dieter Bohlen. Warum es dennoch gute Neuigkeiten für Fans der Show gibt, liest du hier.