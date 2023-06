Pietro Lombardi zieht sich zurück: „Hat seine Gründe“

Er gehört zu den bekanntesten Sängern des Landes: Pietro Lombardi. Seit seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat die Karriere des heute 30-Jährigen einen bemerkenswerten Verlauf genommen.

War Pietro Lombardi anfangs noch belächelt worden, startete er plötzlich richtig durch. An der Seite von Sarah Engels war der Sänger in diversen TV-Formaten zu sehen, und fand auch mit seiner Musik viele Fans. Heute füllt der „DSDS“-Sieger von 2011 riesige Konzerthallen und sitzt auch im kommenden Jahr wieder neben Dieter Bohlen in der Jury der RTL-Castingshow.

Pietro Lombardi schockt seine Fans

Dazu scheint bei dem gebürtigen Karlsruher auch privat alles nach Plan zu laufen. Mit Laura Maria Rypa hat er vor Kurzem erst einen kleinen Sohn bekommen. Es ist das zweite Kind für den Sänger, der auch schon einen Sohn mit Ex-Frau Sarah Engels hat. Und auch beruflich scheint alles gut zu laufen.

+++ Pietro Lombardi stellt Laura ultimative Frage +++

So verriet Pietro in seiner Instagramstory, dass in diesem Jahr noch ein Song mit Rapper Samra veröffentlicht werden soll. Seine Fans interessierte aber auch, warum der 30-Jährige sich in der jüngeren Vergangenheit immer seltener bei Instagram blicken ließ.

Pietro Lombardi hat Patenkinder in der ganzen Welt

So stellte ein Follower fest, dass Pietro in letzter Zeit nicht so aktiv sei. Dessen Antwort: „Alles hat seine Gründe. Im Hintergrund passiert sehr, sehr viel. Bald safe wieder aktiver.“ Dazu schickt der Sänger gleich zweimal das Emoji der betenden Hände. Was er damit sagen will… unklar.

Mehr Nachrichten:

Doch Pietro verriet noch mehr Geheimnisse. So habe er nicht nur seine zwei leiblichen Söhne Alessio und Leano, sondern auch noch „vier Adoptivkinder beziehungsweise Patenkinder aus Afrika, Asien und Südamerika.“ Zudem seien die vier wichtigsten Werte in seinem Leben „Familie, Glaube, Liebe und Gesundheit“. Dann hoffen und wünschen wir mal, dass der 30-Jährige stets mit allen vieren reich beschenkt bleibt.