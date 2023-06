DSDS-Fans werden enttäuscht werden – DAS wird es nicht geben

2011 waren Pietro Lombardi und Sarah Engels das Traumpaar bei DSDS. Zusammen standen die beiden Sänger im Finale, später folgte die Traumhochzeit und die Geburt ihres kleinen Sohnes Alessio. Über einen langen Zeitraum durfte des frühere Paar auch Kameras begleiten.

Doch das gehört der Vergangenheit an. Inzwischen sind beide DSDS-Stars wieder glücklich vergeben und haben erneut Nachwuchs bekommen. Pietro Lombardi hat seiner Liebsten Laura Maria Rypa einen Hochzeitsantrag kurz vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes Leano Romeo gemacht. Fans können es kaum erwarten, das Paar vor den Traualtar treten zu sehen. Doch nun gab es eine bittere Absage.

DSDS-Star Pietro Lombardi bald wieder Ehemann

Pietro Lombardi und seine Laura haben haben schon einige Höhen und Tiefen hinter sich, doch aktuell könnten sie wohl glücklicher kaum sein. Im letzten Jahr ging der Sänger vor seiner 27-Jährigen auf die Knie – ihr Sohn Leano Romeo rundete das Glück vorerst ab. Lange machte das Paar ein Geheimnis aus der Beziehung, doch inzwischen lassen sie ihre Fans immer mehr teilhaben.

Deshalb wagte nun ein Follower der Influencerin einen großen Wunsch zu äußern. „Wenn ihr heiratet, wird es im TV live übertragen? Das wäre schön“, schrieb er in einem Q&A in ihrer Instagram-Story. Doch dieser Bitte erteilte die Beauty eine klare Abfuhr: „Nein. Ich mag sowas allgemein nicht.“ Einen kleinen Trost wird es aber wohl geben: „Wir werden aber Fotos und einige Videos mit euch teilen, aber ansonsten bleibt alles privat“, so Laura weiter.

Klingt jedoch auch danach, als ob die beiden eventuell ganz still und heimlich heiraten und ihr Fans erst hinterher davon erfahren werden. Naja, auch deutschen Prominenten sei ein wenig Privatsphäre gegönnt.