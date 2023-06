DSDS-Star macht es offiziell – „Der Wahnsinn kann beginnen“

Erst war es nur ein gut gehütetes Geheimnis der beiden, doch jetzt konnten DSDS-Star Juliette Schoppmann und ihre Frau Tahnee es endlich offiziell machen.

Wie so einige Prominente vor ihnen geht das Paar jetzt auch unter die Podcaster. Das haben die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und Gesangscoach und die Comedian jetzt bei Instagram verraten. Worum es in dem Podcast gehen soll und wie die Fans reagieren, das liest du hier.

DSDS: Juliette Schoppmann macht es offiziell

Erst vor wenigen Tagen haben Juliette Schoppmann und Tahnee ein Bild gepostet, mit dem sie angekündigt haben, dass da bald etwas auf die Fans zukommt. Darauf zu sehen ist, wie beide mit ihren Händen die Ohren spitzen. „Öhrchen gespitzt! Ab Montag komm was auch euch zu und wir können es kaum erwarten“, schrieben sie dazu.

Das große Rätselraten begann, doch die meisten Fans waren sich direkt einig: Es kann nur ein Podcast sein. Und sie sollten recht behalten. Am Pfingstmontag haben Juliette Schoppmann und Tahnee ihr gut gehütetes Geheimnis gelüftet. „Fühl Vergnügen“ heißt der Podcast, mit dem die beiden „die Pforten zur Casa Schaffarczyk“ von nun an jeden Montag öffnen wollen.

Doch worum soll es in dem Podcast eigentlich gehen? Um „alles und nichts und vor allen Dingen um wahnsinnig uninteressante Dinge“, sagt Juliette Schoppmann mit einem Lachen in einem Teaser. Und Tahnee teasert an, dass mit Ex-DSDS-Kandidatin Juliette ja auch „Gossip Girl“ hinter dem Mikrofon sitzen würde, die so einiges aus der Welt der Stars und Sternchen mitbekommen. Scheint ganz so, als könnte man sich auf eine bunte Mischung auf Alltag und Glamour freuen. Oder, um es mit den Worten von Juliette Schoppmann zu sagen: „Der Wahnsinn kann beginnen.“

So reagieren Fans auf den Podcast

Die anfängliche Skepsis einiger scheint mit der Ankündigung und der ersten Folge schon verflogen zu sein. Während sie bei dem Post vor zwei Tagen noch durchklingen ließen, dass die Idee angesichts der vielen Promi-Podcasts nicht Neues mehr sein, ist davon unter dem neuen Beitrag nichts mehr zu lesen.

„Endlich haben Montage wieder einen Sinn“, kommentiert jemand. „Bester Podcast. Hab mich sehr amüsiert. Unterhaltsam, verrückt und lustig. ich kann die Freude, die ihr aneinander habt, förmlich spüren“, kommentiert jemand anderes.

Mehr News:

Drängt sich bei manch einem nur die Frage auf, ob es den Podcast ausschließlich bei Podimo geben wird – oder auch bei Spotify und Co.? Ein Blick auf Spotify zeigt: Der Podcast von dem DSDS-Star und Tahnee ist auch da geplant. Allerdings werden die Folgen immer eine Woche später als bei Podimo erscheinen.