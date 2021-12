Pietro Lombardi: Ominöses Fremdgeh-Video – „Stimmt zu 10000%“

Was will uns Pietro Lombardi damit sagen? In seiner Story auf Instagram teilte der Sänger ein ominöses Video zum Thema Fremdgehen.

Lange ist es her, dass Pietro Lombardi und Sarah Lombardi, die längst wieder unter ihrem Mädchenname Sarah Engels in der Öffentlichkeit auftritt, verheiratet waren. Die Beziehung der beiden DSDS-Stars endete, nachdem Sarah Pietro mit einem anderen Mann betrogen hatte. Das scheint den „Ti Amo“- oder „Lüg mich an“-Interpret auch heute noch zu beschäftigen!

Was möchte Pietro Lombardi seinen Fans mit einem mysteriösen Fremdgeh-Video auf Instagram mitteilen? (Archivfoto) Foto: IMAGO Future Image

Pietro Lombardi teilt geheimnisvolles Video zum Thema Seitensprung

In seiner Insta-Story teilt Pietro Lombardi nicht nur seine eigene Musik und diverse Song-Cover, er spricht auch offen und ehrlich zu seiner Community. Egal ob er einsam oder glücklich ist, er will, dass seine Fans auf dem neusten Stand sind.

Nun postete der 29-Jährige jedoch etwas, das Fragen aufwirft, denn eine nähere Erklärung zu seinen Beweggründen gab Pietro nicht. Scheinbar fühlte er sich schlicht und einfach von dem Thema des Clips angesprochen.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden. Sarah ist nun mit Julian Büscher verheiratet

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Er ist eng mit Comedian Oliver Pocher befreundet, wohnte eine Zeit lang bei ihm zur Miete und überließ ihm und seiner Frau sogar sein Haus, als diese hart vom Hochwasser getroffen wurden

Pietro Lombardi: Dieses geteilte Video lässt tief blicken

„Auf meiner Seite erwische ich sie beim Fremdgehen“ steht über dem Video, das Pietro von der Seite „Zitate_musikvideos4“ gerepostet hat. Im Hintergrund hört man die Stimmen zweier Männer. „Bist du fremdgegangen?“, fragt der eine, „Ja“, gesteht der andere. Dann beginnt eine Art Belehrung: „Findest du das gut? Ich sag dir eine Sache, fremdgehen ist kein Fehler, fremdgehen ist immer eine Entscheidung. Leute ziehen sich nicht aus Zufall aus. Wie viele Schritte musst du gehen, um fremdzugehen?“

Fremdgehen passiere nicht an einem zufälligen Punkt, an dem sich zwei Menschen in einem Raum treffen und dann im Bett landen, sondern lange davor. Man schreibe mit jemanden, lösche Chatverläufe, treffe sich heimlich mit dem oder der anderen und belüge den Partner. Es fange damit an, dass man sich für jemanden anderen schön mache: „Du rasierst dich für jemand anderen, du cremst dich für jemand anderen ein und du ziehst dich schön für jemand anderes an. Und du gehst fremd. Nicht, weil es Zufall ist, sondern fremdgehen ist immer eine Entscheidung, merk dir das!“

Hat Pietro Lombardi Sarah Engels Seitensprung noch immer nicht verarbeitet?

Doch Pietro Lombardi teilt das Video nicht nur, er versieht es auch mit den Kommentaren „Krasses Video“ und „Stimmt zu 10000%“ – und fordert seine Follower auf, es sich anzuschauen.

Das ursprüngliche Video scheint von einem Motivationsredner zu stammen, der sich auf Instagram „Kianimus“ nennt. Seine Beiträge drehen sich um Herzschmerz, Beziehungsprobleme oder das Fremdgehen. Geteilt wurde es wiederum von der bereits erwähnten Seite „Zitate_musikvideos4“. Dort im Feed hat Lombardi das Video ebenfalls kommentiert: Mit dem Emoji zweier in die Luft gereckter Hände drückt er seine Zustimmung aus.

Bleibt zu hoffen, dass Pietro Lombardi den Seitensprung seiner Ex mittlerweile verarbeitet hat und nicht mehr so sehr unter der Erinnerung leidet, wie das geteilte Fremdgeh-Video den Eindruck erwecken könnte!

