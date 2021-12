Pietro Lombardi hat große DSDS-Pläne mit Dieter Bohlen – „Mein Traum“

Als Sieger von DSDS 2011 wurde Pietro Lombardi bekannt, zu dem Ex-Chefjuror Dieter Bohlen hat er heute noch eine enge Verbindung.

So wie DSDS aber aktuell läuft, gefällt Pietro Lombardi die Show aber offensichtlich nicht mehr. Sein Motto: Ohne Bohlen, ohne mich. Deshalb hat er jetzt große Pläne offenbart.

Pietro Lombardi würde DSDS mit Dieter Bohlen umkrempeln

In einer Frage und Antwort-Runde auf seinem Instagram-Account hat Pietro Lombardi seinen Fans mal wieder das ein oder andere heiße Detail verraten.

Pietro Lombardi hat große Pläne mit Dieter Bohlen! Foto: imago images / Future Image

Ein Follower wollte wissen: „Wann sehen wir dich wieder im TV?“. Pietro Lombardi packte aus: „Schwer zu sagen. Ich habe megaviele Angebote, aber es ist keine einfache Entscheidung. Ich mach das jetzt elf Jahre, deshalb habe ich auch keine Eile.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Er habe schon Anfragen von Let’s Dance und The Masked Singer bekommen, sei aber vom Kopf her noch nicht so weit.

Dann lässt er die Bombe platzen: „Mein Traum ist DSDS irgendwann mit Dieter Bohlen zu dem zu machen, was es mal war.“ Ein DSDS-Comeback von Bohlen und Lombardi? Das wäre ja der absolute Hammer.

---------------------------------------

