Pietro Lombardi meldet sich aufgeregt bei seinen Fans: „Kann einfach nicht schlafen“

Pietro Lombardi ist aufgeregt! Sogar so sehr, dass er nachts nicht in den Schlaf findet. Doch was beschäftigt den Sänger so sehr?

Pietro Lombardi führt ein ziemlich turbulentes Leben: 2011 gewann er die RTL-Castingshow DSDS, startete daraufhin seine Musik-Karriere und landete mit Hits wie „Nur ein Tanz“ oder „Cinderella“ einen Chart-Erfolg nach dem anderen. Außerdem ist er ein gefeierter Instagram-Star und hat Auftritte in zahlreichen TV-Shows.

Pietro Lombardi ist ganz aufgeregt

Doch trotzdem gibt es noch Ereignisse, die auch einen Pietro Lombardi nicht zur Ruhe kommen lassen. Das teilte er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Instagram-Story seinen 1,9 Millionen Followern mit.

Pietro Lombardi ist ziemlich aufgeregt. Foto: imago / xM.xKremerxxFuturexImage

„Ich kann einfach nicht schlafen. Zu viele Gedanken, wisst ihr. Mein neuer Song ‚Ti Amo‘ erscheint heute um 23:59 Uhr. Ich hoffe, der Song wird euch gefallen und ich kann euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist alles, was ich möchte“, berichtet er aufgeregt in dem kurzen Video-Clip.

Pietro Lombardi findet nicht in den Schlaf

Doch die Vorfreude und Nervosität besteht nicht erst wenige Stunden vor dem offiziellen Release. Bereits vor einigen Tagen verkündete Pietro Lombardi: „Ich freu mich – ‚Ti Amo‘ kommt. Team Lombardi, Donnerstag 23:59 Uhr ist es soweit und ich freu mich! Kann es kaum abwarten, euch ‚Ti Amo‘ zu zeigen.“

-----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro Lombardi sein eigenes Eis auf den Markt gebracht

----------------

Pietro Lombardi: Das Warten hat fast ein Ende

Und die ersten Ausschnitte des dazugehörigen Musikvideos sind ziemlich vielversprechend: Knapp bekleidete Mädels und eine wunderschöne Poolkulisse sind dort zu sehen. Gedreht wurde das heiße Video in der Türkei. Auch von dort stimmt Pietro Lombardi seine Fans bereits ordentlich auf die neue Single ein.

----------------

------------------

Nun hat das Warten schon bald ein Ende und vielleicht wird Pietro Lombardi dann wieder besser in den Schlaf finden…

Nicht nur Pietro Lombardi hat mit seiner neuen Single „Ti Amo“ etwas Neues im Gepäck für seine Fans. Auch seine Ex-Frau Sarah Lombardi hat Neuigkeiten für ihre Anhänger: Dass die aktuell schwangere 28-Jährige an einem Schauspielprojekt arbeitet, war bekannt. Jetzt ist auch endlich herausgekommen, welche Rolle sie übernimmt! Hier bekommst du mehr Infos dazu. (cf)