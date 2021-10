Pietro Lombardi stellt Fans entscheidende Frage – die Antwort ist eindeutig

Eigentlich nimmt Pietro Lombardi seine Fans tagtäglich bei Instagram mit und lässt sie an seinem Leben und seinen Erlebnissen teilhaben. Doch dann wurde es plötzlich ruhig um den Sänger.

Pietro Lombardi hat seinen Fans bei Instagram eine entscheidende Frage gestellt. Die Antworten waren eindeutig. (Archivbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Für mehrere Wochen zog er sich von der Plattform zurück. Er spielte zwar noch Konzerte, hatte aber sonst nichts mehr mit der Öffentlichkeit am Hut. Bis zu seinem kleinen Comeback – mit einem Video, das vielen unter die Haut ging. Seither ist viel passiert. Und jetzt scheint es ganz so, als würde Pietro Lombardi schon wieder an einer neuen Überraschung arbeiten. Seine Fans bezieht er da natürlich mit ein.

Pietro Lombardi: Comeback mit neuer Musik

Der Rückzug von Pietro Lombardi bereitete vielen Fans große Sorge. Seinerzeit schrieb er bei Instagram, dass es ihm an „Kraft und Energie“ fehle. Warum, wusste zu dem Zeitpunkt niemand so genau. Bis der 29-Jährige in dem wohl „ehrlichsten Interview überhaupt“ Klartext sprach. Offen gab er zu: „Ich habe mich komplett selbst verloren.“

Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Seitdem hatte er erst eine offizielle neue Freundin

Ein Rückzug war deshalb wohl der einzige Weg für den Sänger, um wieder zu sich zu finden. Mit dem Interview folgte auch das kleine Comeback bei Instagram – sehr zur Freude seiner Fans, die sich nun wieder über nahezu täglichen Content von ihrem Lieblingsstar freuen können.

Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image

Außerdem hat der 29-Jährige auch mit neuer Musik nachgelegt und seinen Song „Lüg mich an“ rausgebracht. In seiner Pause habe er sich die Zeit genommen, „um an einem neuen Stil zu arbeiten“, wie Pietro Lombardi damals verriert. Und das hört man dem Song auch an. Den Fans jedenfalls gefällt's.

Pietro Lombardi: So reagieren Fans auf den potentiellen neuen Song

Klar, dass der Sänger da motiviert ist, bald nachzulegen. In seiner Instagram-Story erzählt er am Freitagabend, dass er eine Hörprobe in seinem Auto aufgenommen hat. „Wieder was ganz anderes als sonst“, verrät der 29-Jährige.

Wenige Minuten später dürfen dann auch die Fans die Probe hören. Es geht um einen potentiellen neuen Song mit dem Titel „Diamant“. Von seinen Fans möchte der Musiker wissen, wie der Track ankommt und ob er ihn „irgendwann“ mal als Song raushauen soll. Und die Fans scheinen sich mehr als einig zu sein:

„Safe raushauen!!“

„Nicht irgendwann sondern jetzt!!!“

„Was für eine Frage, raushauen! Du bist unsere 10/10“

„Ja, auf jeden Fall. Bring den so schnell wie möglich raus.“

Ob und wann es soweit ist, bleibt aber erstmal die große Unbekannte. Immerhin: Pietro Lombardi weiß jetzt, dass seine neue Richtung bei seinen treuen Anhängern gut ankommt. (abr)

