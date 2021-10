Pietro Lombardi: Unangenehmer Moment im Auto – „Mich haben Leute beobachtet“

Pietro Lombardi ist aufgeregt. Das merkt man dem Sänger in jeder seiner Instagram-Stories an. Verständlich: So wird der 29-Jährige zum Ende des Jahres endlich wieder auf der Bühne stehen. Und nicht auf irgendwelchen Bühnen.

Pietro Lombardi wird auf den größten Bühnen des Landes stehen. Der „Phänomenal“-Sänger wird die größte Tour seiner bisherigen Karriere spielen.

Pietro Lombardi macht DAS im Auto: Dann gucken die Leute

Es ist also durchaus verständlich, dass Pietro da schon ein wenig nervös ist. Und doch: Den Spaß lässt sich der Sänger durch den Druck nicht nehmen.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

So düste Pietro Lombardi am Dienstagabend zu einem Konzert seines Kumpels Kayef. Bevor er sich den Gig jedoch ansah, blödelte der 29-Jährige noch ein wenig bei Instagram herum. Mit viel Pathos stimmte Lombardi die Schnulz-Ballade „Hero“ von Enrique Iglesias an, musste aber nach wenigen Momenten abbrechen, da er zu sehr lachen musste.

Pietro Lombardi macht den Iglesias

Warum erklärte Lombardi im nächsten Teil seiner Story. „Mich haben Leute beobachtet, deshalb konnte ich mich nicht konzentrieren“, lachte der Sänger. Peinlich! Dann klappte es aber doch noch mit der Cover-Version des Iglesias-Hits.

Ob die Fans den auch bei der anstehenden Tour hören werden? Man darf gespannt sein.

----------------------------------------

----------------------------------------

Zuletzt schickte Pietro Lombardi eine Nachricht an seinen alten Kumpel Dieter Bohlen. Daraufhin reagierte RTL.