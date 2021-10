Pietro Lombardi: Ausgerechnet Ex-Frau Sarah Engels spielt Verkupplerin – „Hier ist sie doch“

Er führt das Leben, von dem viele Männer träumen: Pietro Lombardi verdient mit seinem Hobby eine Menge Geld, wohnt in einer riesigen Villa und wird von Tausenden Frauen angehimmelt. Nur die wahre Liebe fehlt ihm.

Seit der Trennung von Sarah Engels im Jahr 2016 ist Pietro Lombardi auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Im Herbst 2020 stellte er seinen Fans seine damalige Freundin Laura Maria vor, doch nur kurze Zeit später war der DSDS-Star wieder solo unterwegs. Ausgerechnet Ex-Frau Sarah will dem 29-Jährigen jetzt unter die Arme greifen.

Sarah Engels spielt Amor für ihren Ex-Mann Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image, IMAGO / Sven Simon

Pietro Lombardi: Ex-Frau Sarah hat „die Richtige“ für ihn gefunden

In seiner neuen Single „Lüg mich an“ singt Pietro Lombardi von Liebeskummer und Trennungsschmerz. Das Liebes-Aus mit Laura Maria scheint dem Musiker noch tief in den Knochen zu stecken. Doch damit soll nun Schluss sein.

Denn so wie es aussieht, scheint niemand Geringeres als seine Ex Sarah Engels endlich die perfekte Frau für Pietro gefunden zu haben. In ihrer Instagram Story meldet sich eine anonyme Followerin zu Wort und behauptet: „Ich träume total oft von Pietro und weiß, dass ich 'die Richtige' für ihn wäre.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Pietro Lombardi bittet Sarah Engels um Auskunft: „Bitte privat alle Infos senden“

Na, das ist doch mal eine eindeutige Aussage. Die schwangere Sarah Engels ergreift sofort die Initiative und verlinkt Pietro Lombardi in der Story: „Also bitte! Hier ist sie doch.“ Hat das Suchen nun etwa wirklich ein Ende?

Pietro Lombardi und Sarah Engels waren fünf Jahre lang ein Paar, drei Jahre davon verheiratet. Foto: IMAGO / Eventpress

Es dauert jedenfalls nicht lange, bis Pietro den Online-Flirt auch in seiner eigenen Instagram Story thematisiert. „Bitte privat alle Infos senden“, antwortet er Sarah.

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi singt über Sex – plötzlich mischt SIE sich ein: „Kann man dich kennenlernen?“

Pietro Lombardi: Süße Nachricht von der Ex – „Hat mir Sarah gerade gesendet”

Pietro Lombardi: Tränen wegen erschreckendem Erlebnis – „Wusste nicht, ob Sarah noch am Leben ist“

----------------------------------------

Wie es zwischen dem Sänger und seinem heimlichen Fan weitergegangen ist, erfahren die Follower allerdings nicht.

Viel offener ist da Sarah selbst. Bei welcher Fan-Frage sie besonders deutlich wird, erfährst du hier.